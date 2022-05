Lázaro Ramos lamenta morte de Milton Gonçalves: 'Choro com sua partida'

"O coração está pequeno agora. Choro com sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu pra nós". Essas foram as primeiras palavras de Lázaro Ramos para se despedir do amigo, ídolo e mestre Milton Gonçalves, que morreu nesta segunda-feira (30). Segundo a família, o ator faleceu em casa, aos 88 anos, em decorrência de problemas de saúde que sofria desde que teve um AVC, em 2020.

"Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena, testemunhado toda sua inteligência cênica e por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo. Receba meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves!", escreveu Lázaro Ramos em seu Twitter. Confira publicação abaixo.

E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu pra nós. pic.twitter.com/rNsRgTUC1t — Lázaro Ramos (@olazaroramos) May 30, 2022

Lázaro Ramos contracenou com Milton Gonçalves na TV e cinema. Juntos, gravaram produções como 'Pixinguinha - Um Homem Carinhoso (2017)', 'As Aventuras do Avião Vermelho (2015)', 'Lado a Lado (2012)', 'Insensato Coração (2011)', 'Cobras e Lagartos (2006)', 'O Cobrador (2006)', 'Carandiru (2005)' e 'Quanto Vale ou é por Quilo? (2005)'.

Outros artistas também usaram as redes sociais para se manifestar sobre o falecimento de Milton Gonçalves. A atriz Zezé Motta afirmou que a despedida de pessoas tão especiais costuma deixar as pessoas sem palavras e é exatamente o que ela mesma vive agora. "Milton Gonçalves era dos mais importantes atores que este país já teve. Milton faz parte da história da TV Brasileira. Um gênio, elegante, brilhante profissional", escreveu.

Zezé e Milton contracenaram como marido e esposa num especial da Globo chamado 'Quando Você Acredita, Existe', que estava programado para ir ao ar no final do ano.

(Fotos: Reprodução)

Diretor de teatro e escritor, Rodrigo França foi outro a lamentar a morte de Milton Gonçalves: "Seu Milton Gonçalves partiu deixando uma imensurável contribuição para a cultura brasileira. Que Orun o receba", escreveu. Já a atriz Ingrid Guimarães publicou que o ator foi um mestre em sua arte e trajetória: "A cultura desse país sente sua partida, Milton Gonçalves. Descanse".

A cantora Daniela Mercury escreveu que a morte de Milton Gonçalves é sinônimo de uma grande perda para a arte brasileira. Já a cantora, atriz e ex-BBB Maria desejou forças a amigos e familiares, além de completar que sempre foi fã do trabalho do ator.

A carreira de Milton Gonçalves na Globo começou no ano de inauguração da emissora, em 1965. Ele fez parte do primeiro grupo de atores do canal. Desde então, fez parte de mais de 40 novelas, onde interpretou personagens marcantes como o Zelão das Asas, de O Bem-Amado (1973), e o médico Percival, de Pecado Capital (1975)