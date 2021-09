Lázaro Ramos não renova contrato e deixa a Globo após 18 anos

O ator baiano Lázaro Ramos decidiu não renovar seu contrato com a TV Globo após 18 anos de emissora, informou o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Isso, no entanto, não significa que o artista deixará de aparecer no canal. Agora, ele fechará com a Vênus Platinada por projeto e deixará de ter exclusividade na TV.

Lázaro ainda poderá ser visto no ar por um longo tempo: ele está na temporada atual de Sob Pressão e poderá ser visto também na segunda temporada de Aruanas. Pela Globo Filmes, o ator lança ainda em breve Silêncio da Chuva e Medida Provisória, além do infantil DPA Detetives do Prédio Azul.

O clima entre a Globo e Lázaro é de respeito mútuo após a decisão de não renovar o contrato, informou Leo Dias.

Nos últimos anos, Lázaro estrelou a série Mr. Brau, exibida em quatro temporadas entre 2015 e 2018. Os últimos trabalhos do baiano na Globo foram os especiais Falas Negras, em que atuou como diretor, e Amor e Sorte (2020).