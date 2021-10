Lázaro Ramos quer investir no trabalho atrás das câmeras visando carreira internacional

(Divulgação)

Lázaro Ramos quer investir na carreira de diretor

Depois de trocar a Globo pela Amazon, onde assinou um contrato de três anos, o ator Lázaro Ramos espera ganhar o mundo. Em entrevista à revista Veja desta semana, o baiano contou que sua relação com o canal de streaming vai lhe permitir explorar outras possibilidades na carreira, como atuar atrás das câmeras, por exemplo, experiência vivida recentemente com Medida Provisória, o primeiro longa-metragem dirigido por ele. Nesta linha, a primeira missão na nova casa já está acontecendo, a filmagem da comédia romântica musical Um Ano Inesquecível — Outono. Lázaro contou ainda que o streaming acena com a sua exposição global. A estreia mundial como ator já está programada em uma série com um astro de Hollywood. Faltou contar quem será o companheiro de cena.



Ativação

O Gabinete Português de Leitura, um dos prédios históricos mais bonitos da cidade, está realizando diversas ações para atrair os baianos para sua sede na Praça da Piedade. Ontem (25), o espaço recebeu o escritor e biógrafo baiano Gonçalo Júnior, radicado em São Paulo, para ministrar uma oficina de biografia que reuniu 50 participantes.

Nova geração

Uma edição especial da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, com novo formato e voltado para a geração Gen Z, que compreende os nascidos entre 1996 e 2010. A ideia de direcionar o evento para este público tem a ver com a forte presença dessa galera nas redes sociais. O evento, claro, vai ser virtual com bate-papos virtuais nas redes sociais da Flica, a FlicaTok que vai reunir 10 BookTokers conhecidos dessa turminha Z para dialogar sobre o universo literário.

Conexão literária

Na Velha Salvador, a literatura estará em alta na Festa Literária Internacional do Pelourinho – FLIPELÔ marcada para acontecer entre 17 a 21 de novembro homenageando o escritor Graciliano Ramos. Promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado, o evento será realizado de forma híbrida e gratuita, com mesas de debates presenciais que contarão com a transmissão em tempo real com a participação de escritores do Equador, México, Porto Rico, Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique e, claro, do Brasil.

(Divulgação)

Euclides Penedo Borges estará no Pasta em Casa

Enogastronomia

Valeska Chálabi e Celso Vieira comemoram o Dia do Enólogo no Pasta em Casa com a presença do enófilo, escritor e produtor de vinhos, Euclides Penedo Borges, durante jantar, preparado pelo chef, harmonizado com cinco rótulos da Bodega Penedo Borges (Mendonza, Argentina). O evento é amanhã (27), às 19h, e celebra a nova carta de vinhos da casa.



Produção limpa

Licia Fabio recebe nesta quarta-feira (27), a partir das 9h30, um grupo de convidados para um brunch na loja Breton, no Caminho das Árvores, para festejar a certificação Carbono Zero e apresentação do programa Breton One, da marca de mobiliário.

(Divulgação)

Jornalista Leca Lima venceu batalha contra o câncer





Superação

A jornalista da TV Grande Rio, afiliada Rede Globo em Petrolina (PE), Leciane Lima e o médico cirurgião Alexandre Andrade, lançam, no próximo dia 29, às 14h, na Cafeteria Havana do Shopping da Bahia, os livros Eu Venci o Câncer e Heróis da Saúde no Combate ao Inimigo Invisível, pela Vale Editora. Na sua obra, Leca Lima (como é conhecida na TV) conta sua história e de outras nove mulheres que enfrentaram o câncer. A apresentadora foi acometida por um câncer ósseo raro na tíbia esquerda em 2018, e segundo ela, foi salva pela maternidade.



Entre na dança

O Ateliê de Coreógrafos Baianos volta aos palcos de Salvador, pela segunda vez em 2021, com uma nova montagem e desta vez de forma presencial. Outro Céu, espetáculo de Guego Anunciação, estreia no dia 28 de outubro, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), com apresentações também nos dias 29 e 30, com entrada franca. O espetáculo tem concepção e direção artística de Eliana Pedroso.

(Divulgação)

Bailinho de Quinta vai voltar a fazer temporada no verão

Márcia Castro, axé & bailinho

Produzido por Lucas Santtana e Letieres Leite, a partir da pilha original de Marcus Preto, está disponível nas plataformas digitais, o quinto álbum da cantora Marcia Castro. O disco, cujo título é Axé, é inspirado na música baiana dos anos 1990. E por falar em Marcia Castro, ela é uma das convidadas do Bailinho de Quinta que volta aos palcos no Réveillon comandando festa no Trapiche Barnabé com participação também do Cortejo Afro.