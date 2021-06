Lázaro Ramos se 'assusta' após jornalista confundir seu nome com o de foragido de GO

O ator Lázaro Ramos brincou com a confusão feita pelo apresentador do telejornal SBT Brasil, que chamou o 'serial killer do DF' Lázaro Barbosa de Lázaro Ramos. Veja abaixo.



"Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal", disse o jornalista.



No vídeo publicado em suas redes sociais, Lázaro brincou se mostrando assustado com a fala.



A correção foi feita ao longo do jornal. Nas redes sociais, a colega de bancada de Marcelo Torres, Márcia Dantas comentou o erro.



"Acontece gente. Estava na lauda. E nós fizemos a correção durante o jornal!", escreveu nos comentários da página Virei Jornalista.



Enquanto isso, neste sábado, a polícia de Goiás chegou ao 11º dia de buscas para tentar capturar Lázaro Barbosa.