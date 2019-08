Lazzo Matumbi faz reverência à Irmã Dulce em música; ouça

O cantor Lazzo Matumbi fez uma homenagem à primeira santa do Brasil. Dono de uma das vozes mais bonitas da Bahia, ele usou da música para reverenciar e agradecer Irmã Dulce pelos trabalhos de caridade desenvolvidos com os mais necessitados. No dia 13 outubro ela será canonizada e se tornará Santa Dulce dos Pobres.

Ele e outros artistas cantaram para a mulher que, com seu acordeão, arrecadava dinheiro para ajudar a população mais carente de Salvador. Carregando algo quase ancestral no tom grave, Lazzo pode relembrar quão ligadas estão as histórias da religiosa e da Bahia.

Ele se juntou a Margareth Menezes, Saulo, Luiz Caldas e outros ídolos da música baiana que marcaram presença no projeto. No total, são 50 artistas. A Bahia começa a cantar a sua santa.

Ouça, no canal do CORREIO, outros artistas cantarem versões para a música A Bahia Canta a sua Santa

Quem canta: Filhos de Jorge, Ricardo Chaves, Carla Christina, Leo Macedo, Tuca Fernandes, Vitor Kelsh, Jorge Zarath, Magary Lord, Mateus Vidal, Adelmo Casé, Sérgio Nunes, Dão Black, Lazzo Matumbi, Marcia Freire, Norberto Curvelo, Átila, Marcionílio, Denny Denan, Margareth Menezes, Julio Cavalcanti, Kleber, Khill Chiclete, Ana Mammeto, Marcia Short, Joka, Tonho Matéria, Gabriel, Matildes, Aiace Félix, Saulo, Alexandre Peixe, Luiz Caldas, André Macedo, Ze Paulo, Ze Onório, Will Carvalho, Mari Antunes, Confraria da Música, Me Gusta - DH8, Tatau, Janete, Ninha, Robson, Edu Casanova, Buk Jones, Graçaa Onaserê, Felipe (Eva), Preta Gil e Ivete (entrará em estúdio essa semana).