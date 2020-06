Lea Michele teria feito atriz chorar em bastidores de musical

Os escândalos envolvendo o comportamento da atriz Lea Michele não param. Depois de acusações de bullying e racismo nos bastidores de séries de TV e de transfobia no banheiro do Emmy Awards, a artista está sendo acusada de mau comportamento também no teatro. A atriz Elizabeth Aldrich, que trabalhou como sua substituta no musical Ragtime na Broadway, em 1998, diz que voltava para casa chorando por causa de Lea. Na época, Lea Michele tinha apenas 12 anos.

“Ela era absolutamente horrível comigo e com todo o grupo. Eu chorava todas as noites pelas coisas más e manipuladoras que ela fazia. Era aterrorizante”, diz Elizabeth.

A atriz contou que a má fama de Lea Michele é conhecida por todos nos bastidores da cena musical e do cinema. Segundo Elizabeth, amigos dela que trabalharam com Lea no musical Despertar, da Primavera em 2006, também têm histórias ruins com a protagonista. “Eles se sentem intimidados de vir a público. Os atores costumam ser silenciados, mas fico feliz que o abuso dela tenha sido revelado, para que ela olhe para si mesma e melhore seus modos”, escreveu no Twitter.

As polêmicas envolvendo a atriz e cantora movimentaram as redes sociais no início da semana, quando a atriz Samantha Marie Ware, a Lea de Glee, twittou: "Você se lembra quando transformou minha primeira experiência na TV em um inferno?”. Ela disse que Lea dizia nos bastidores que, se tivesse oportunidade, “cagaria na peruca” de Samantha. Por conta disso, Samantha quase desistiu da carreira em Hollywood.

Depois disso, Amber Riley (a Mercedes de “Glee”) e Alex Newell (a Unique, da mesma série), que também trabalharam com Lea, fizerem tweets que sugeriam sua concordância. Para completar, atrizes que trabalharam com Lea em outros trabalhos também se pronunciaram – como Yvette Nicole Brown (de Community) e Jeanté Godlock (de DayBreak). Essa última disse que Lea se referia aos figurantes de Glee como “baratas”.

Abigail Breslin curtiu as críticas à Lea Michele nas redes sociais, dando a entender que concordava. Mais recentemente, Heather Morris (a Brittany de “Glee”) também se pronunciou e confirmou que Lea tratava os colegas de trabalho com desrespeito e que era desagradável trabalhar com ela.

Na terça-feira (3), Lea Michele fez uma postagem no Instagram, dizendo que não se lembra de ter dito as coisas que foram associadas a ela, mas que se desculpa por magoado tantos colegas.

“O que importa é que eu claramente agi de forma que machucou outras pessoas. Tenha sido minha posição privilegiada e a perspectiva que me fizeram ser percebida como insensível ou inapropriada às vezes ou tenha sido apenas minha imaturidade e eu sendo desnecessariamente difícil, eu peço desculpas por meu comportamento e por qualquer dor que tenha causado”, escreveu.