Leão anuncia nesta quinta apoio a ACM Neto e pré-candidatura ao Senado

Após romper com a base governista na Bahia, o vice-governador João Leão participará, na manhã desta quinta-feira (17), de uma entrevista coletiva junto com o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil). Na ocasião, além de oficializar a chegada do PP às alianças em torno de Neto, Leão anunciará sua pré-candidatura ao Senado. A coletiva será realizada no Salão Lótus do Hotel Fiesta, em Salvador, a partir das 11h30.

Até o momento, a indefinição é apenas se o vice-governador disputará a vaga como parte da chapa majoritária ou sairia com uma candidatura independente, efetivando assim o seu desejo já manifestado de apoiar o ex-presidente Lula na tentativa de voltar ao comando do país nas disputas eleitorais deste ano.

O movimento possível a Leão não é inédito na Bahia. Em 2006, o Partido dos Trabalhadores não lançou candidato ao Senado para apoiar o então candidato João Durval, à época, impedido de fazer aliança com o PT pelo fato de seu partido ter um candidato próprio para presidente.

A proposta é que João Leão faça parte da chapa e dos apoios a ACM Neto, mas com a liberdade para decidir quem apoiar nacionalmente. Na manhã desta terça-feira, por meio de nota, o vice-governador manifestou objetivamente sua disposição a associar a própria imagem a Lula, “independente da chapa”.