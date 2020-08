Leão no mercado: atacante de saída, outro em negociação e conversa com zagueiro

O atacante Negueba deve deixar a Toca do Leão ainda esta semana. Emprestado pelo Globo FC ao Vitória no ano passado, o atleta será repassado ao Santa Cruz. "Procede. Ainda estou em Salvador porque estão faltando alguns detalhes, a liberação do Vitória. Acho que amanhã já deve resolver tudo. Já está tudo encaminhado e essa semana eu já viajo", afirmou Negueba em entrevista ao CORREIO. "Vai ser um novo desafio na minha vida. O Santa Cruz é um time grande também. Estou bastante ansioso, porque tive poucas oportunidades aqui", afirmou o jogador de 20 anos.

"Estamos tratando de uma possível saída do atleta para o Santa Cruz. Está avançado. Depende de detalhes", confirmou o gerente de futebol do Vitória, Alarcon Pacheco.

Contratado em setembro do ano passado após se destacar na Série C do Campeonato Brasileiro pelo Globo-RN, clube que o revelou, Negueba assinou vínculo de cinco anos com o Leão. No entanto, pouco tempo depois de chegar à Toca sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho durante um treinamento.

A estreia com a camisa do Vitória aconteceu em 18 de outubro, quando ele entrou durante a derrota por 1x0 para o Londrina, no Barradão, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. Depois, só voltou a campo este ano, já integrado ao elenco de aspirantes. O atacante foi relacionado para as sete partidas do Campeonato Baiano, permaneceu no banco em três jogos, entrou no decorrer de outros três e foi titular na última rodada antes da paralisação do estadual.

Promovido ao elenco principal no final de abril, ele só entrou em campo uma vez depois da retomada dos campeonatos, no dia 23 de julho, no empate em 1x1 com o Bahia de Feira, pelo Baiano. No total, ele vestiu a camisa do Vitória seis vezes e não marcou gol.

DOIS PODEM CHEGAR

Se Negueba está de saída, outros dois atletas podem pintar na Toca do Leão. Um deles é um velho conhecido da torcida do Vitória, o zagueiro Wallace, revelado nas categorias de base rubro-negra. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Arena Rubro-Negra e confirmada pelo CORREIO. "Não recebi proposta do Vitória ainda. Só tivemos uma conversa", contou Wallace à reportagem.

O último clube defendido pelo zagueiro de 32 anos foi o Goztepe, da Turquia, mas o vínculo foi encerrado este mês e não foi renovado. Wallace se profissionalizou no Vitória em 2007 e defendeu o clube até 2010. No ano seguinte, foi negociado com o Corinthians. Depois, jogou também por Flamengo, Grêmio e Gaziantepspor, da Turquia. Em 2017 e 2018, ele também defendeu o Vitória.

Alarcon Pacheco confirma o interesse do clube na contratação do atleta, mas diz que o diálogo não avançou ainda. "Depende de muitas coisas, mas eu nunca mais falei com ele. Não é que esfriou, mas é que futebol é muito dinâmico, muda muito rápido, mas é um atleta que interessa", afirmou o gerente de futebol rubro-negro.

Outro jogador que interessa ao Vitória é o atacante Ewandro, que foi emprestado ao Sport pelo Udinese, da Itália. De acordo com o site Globoesporte.com, o empréstimo seria repassado ao rubro-negro baiano e a negociação depende de tratativas com o jogador e com a equipe italiana para ser concretizada. O atacante tem 24 anos e já também jogou no Athletico-PR, Estoril Praia, de Portugal, Áustria Viena, da Áustria, e Fluminense.

O Vitória confirma que está negociando a contratação do jogador, mas não revela detalhes. "Se o negócio vier a concretizar, a gente comunica a vocês. No momento não tem definição nenhuma", afirmou Alarcon Pacheco.