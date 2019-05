Leão volta aos treinos e Tencati foca no posicionamento defensivo

De olho na partida contra o Guarani, na próxima segunda-feira (13), no Brinco de Ouro, pela terceira rodada da Série B, o elenco do Vitória voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (8). Com portões fechados, o técnico Claudio Tencati comandou trabalho em campo reduzido e com foco no posicionamento defensivo.

Com cansaço muscular, o Ruan Levine, autor dos dois gols do triunfo sobre o Vila Nova, participou apenas de parte da atividade. Quem também ficou fora do treino foi o Caíque Souza. Ele sofreu lesão de grau um na região posterior da coxa e segue em tratamento.

Contratado do Bahia de Feira, o lateral-direito Van se recupera de uma lesão muscular e fez apenas um trabalho específico na academia. O jogador não tem prazo para estrear com a camisa rubro-negra. Outro que ficou na academia foi o meia Ruy, que se recupera de lesão.

Nesta quinta-feira (9) e elenco do Vitória volta aos treinos no Barradão em dois períodos. O Leão tem três pontos em dois jogos na Série B e ocupa a 10ª colocação.