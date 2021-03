O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, na tarde desta segunda-feira (8), anular todos os processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da força-tarefa com sede no Paraná. Na prática, essa medida torna o petista elegível, segundo a Lei da Ficha Limpa.

O documento tem 46 páginas. Confira a decisão na íntegra: