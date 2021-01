Leilão com mais de 150 veículos recolhidos na Bahia será realizado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar um leilão de veículos, classificados como sucatas, que foram retidos na unidade policial. As ofertas poderão ser feitas de maneira virtual, através deste link, a partir das 9h do dia 13 de janeiro, com encerramento no dia 16 do mesmo mês, às 14h.

Segundo a PRF, os lances mínimos possíveis estão entre R$ 50 e R$ 500 reais. O edital do tipo maior lance ofertado visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia.

Os interessados podrão examinar os lotes nos dias 11 e 12 de janeiro, das 8h às 12h, e de 13h às 17h, nos endereços abaixo:

PÁTIO PRF SENHOR DO BONFIM:

BR 407 KM 117 (Posto próprio da PRF) – Zona Rural – Senhor do Bonfim/BA 74 - 3544-2079

PÁTIO PRF CAPIM GROSSO:

BR 324 KM 356 (Posto próprio da PRF) – Capim Grosso/BA 74 - 6351-1052

PÁTIO TRANSAUTO (CAPIM GROSSO):

BR 324, KM 355 – Vizinho ao Posto Elite 3Capim Grosso/BA - Pátio Contratado