Leilão da Receita Federal tem Camaro com lance inicial de R$ 80 mil

A Receita Federal realizará na próxima terça-feira (20), um leilão de 23 lotes de mercadorias apreendidas pelo órgão. Entre os produtos leiloados, destacam-se um veículo Camaro prata, fabricado em 2010, que tem lance inicial de R$ 80 mil. No leilão serão oferecidos ainda um caminhão baú, uma carreta, 121 motos e produtos eletrônicos e itens de informática, videogame, bolsas, mochilas, 80 toneladas de minério de cobre, entre outros. O leilão está previsto para começar às 10h.

A lista completa das mercadorias, o edital e outras informações sobre o leilão estão disponíveis para consulta no site da Receita Federal. Lá também é possível encontrar um Manual para participar do Leilão eletrônico, com orientações para os interessados. Quem desejar participar do leilão deve acessar o Portal e-CAC, utilizando Certificado Digital e clicar na opção "Participar de Leilão Eletrônico da Receita Federal".

Apesar de o leilão estar previsto para o dia 20, os interessados devem registrar suas propostas no “Sistema de Leilão Eletrônico” até as 18h do dia 19 de dezembro. Com a realização do leilão na forma eletrônica, a localização geográfica do interessado deixa de ser uma barreira, pois os lances são feitos diretamente a partir do computador do interessado. A participação das pessoas físicas é restrita a quatro lotes específicos do leilão, que são os dos veículos.