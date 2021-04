Leilão do Detran-BA oferece carros 2018 com lances a partir de R$ 5 mil

Quem quer comprar um carro usado pode aproveitar as oportunidades do leilão online do Detran-BA, que vai acontecer na próxima quinta-feira (8). Os veículos são comercializados com preços mais baratos do que os praticados no mercado.

São 578 lotes, que incluem veículos custodiados em Salvador e Feira de Santana, no centro norte baiano, além de sucatas aproveitáveis e para reciclagem.

(Foto: Divulgação)

Os lances estão abertos no site do Nordeste Leilões, onde é possível consultar fotos e os locais de visitação aos lotes, com valores que começam em R$ 90. Entre os destaques estão dois carros fabricados em 2018: o Volkswagen Virtus MF (Flex), que tem lance inicial de R$ 6 mil; e o Chevrolet Spin 1.8 MT LSE (Flex - kit GNV), que parte de R$ 5 mil.

No próximo dia 15, o Detran-BA promove um novo leilão para a comercialização de 594 lotes custodiados em Senhor do Bonfim, no centro norte do estado, e Teixeira de Freitas, no extremo sul. Os lances já podem ser registrados no site.