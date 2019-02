Leilão tem caixas de cerveja, cachaça artesanal e até vestidos de noiva

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) realizará na quarta-feira (27), no polo regional de Barreiras, um leilão judicial online que oferecerá, carros, imóveis, terrenos e até lote da cachaça “Cotegipana Ouro Especial”, produzida artesanalmente em uma fazenda da cidade de Cotegipe, no interior da Bahia. O carregamento é um dos 32 lotes de bens que foram penhorados para pagamentos de dívidas trabalhistas e que já estão à disposição dos interessados, para lances, no site do leiloeiro.

O pregão, que acontecerá às 8h30, inclui também automóveis, máquinas industriais, eletrodomésticos, produtos alimentícios e peças de vestuário para festas e casamentos.

A cachaça “Cotegipana Ouro especial” (lote 019) é produzida manualmente e envelhecida em barris de carvalho e tem teor alcoólico de 45%. Avaliada em R$ 34.500 mil (R$ 30,00 a garrafa), o lote da bebida - penhorado na fonte produtora - tem lance inicial de R$ 17.250 mil. O pregão ainda tem outros destaques como uma fração de terra (lote 026) no município de Catité, na Bahia, a 1 km da BR 030, com aproximadamente 450 metros quadrados, avaliada em R$ 120 mil e com lance inicial de R$ 60 mil.

Automóveis

Entre os itens desse pregão, os automóveis também chamam a atenção. Um veículo Celta, da marca Chevrolet e fabricação de 2012, está avaliado em R$ 19 mil e pode ser arrematado com o lance inicial de R$ 9.500 mil. Já um Fiat Estrada Working (lote 028), ano 2013, está avaliado em R$ 37.185 mil tem o lance inicial de R$ 18.592,50 mil

Confira aqui a lista completa dos itens ofertados