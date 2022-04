Leilões online do Detran-BA oferecem veículos conservados e sucatas aproveitáveis

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), promove, em abril, dois novos leilões online para a comercialização de veículos conservados e sucatas aproveitáveis, distribuídos em 540 lotes. Os lances já estão abertos nos sites dos leiloeiros oficiais com propostas a partir de R$ 100.

Entre os carros, destaca-se, em Jequié (lote 0003), um WV Fox 1.0 2009, e, em Feira de Santana (lote 0041), um Fiat Palio Attractiv 1.0 2011, ambos com lance inicial de R$ 3 mil. Destaque também para o lote 0058, uma moto Honda CG 160 FAN, ano 2020, localizada em Feira de Santana, com lance iniciado em R$ 2 mil.

Nos editais dos leilões 001/2022 e 002/2022, constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos lotes com orientações gerais aos interessados e poderão ser consultados no site oficial do órgão, na aba Leilões.

Já os lances só poderão ser realizados através dos sites dos leiloeiros oficiais. As fotos e lances mínimos dos bens também estão disponíveis nos portais dos leiloeiros. “É necessário ler com atenção os dois editais, para entender como funciona cada um dos processos e os requisitos exigidos. Assim, o interessado não corre o risco de perder a chance de adquirir um veículo em bom estado, por preço atrativo e livre de dívidas anteriores”, explicou a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.

Vale estar atento às datas de fechamento dos lances. Para o Edital 001/2022, o encerramento será no dia 12 de abril, às 9h. Já o Edital 002/2022, o prazo expira no dia 13 de abril também às 9h.