Leitores vão às bancas garantir máscaras PFF-2 nessa sexta

Proteção e informação foram vendidas a R$ 2,50 nas bancas de Salvador nesta sexta-feira (23), dia em que o leitor do CORREIO pôde aproveitar uma oportunidade ímpar, fruto da nossa parceria com Flex Maker. Junto à edição impressa, uma máscara PFF-2 foi encartada, a mais recomendada por especialistas da área de saúde e cientistas.

Ainda houve a opção de adquirir apenas o jornal, por R$ 1,50, mas, segundo Rivelino Santos, dono do ponto de vendas de Nazaré, em frente ao Hospital Manoel Vitorino, todas as edições foram levadas com a máscara. Às 9h, já não sobrado nada. "Na promoção, com a máscara, já foi. Desde cedinho, já tinha acabado tudo", diz.

E quem aproveitou para adquirir foi Victor Santos, em uma banca na Avenida Centenário. "Passei em um mercado próximo de casa, mas lá, já tinha esgotado. Depois, passei em duas bancas na Centenário. Em uma já tinha esgotado, em outra, ainda tinha sete jornais. Não pensei duas vezes e comprei quatro deles. O senhor da banca até falou que foi um sucesso e que estava todo mundo procurando. Vendeu que nem água", relata.

Isso também aconteceu na banca de seu Matos, na Rua César Gama, na Barra. Ele recebeu 20 jornais e às 9h30, os jornais com máscaras tinham se esgotado. Logo após, os restantes também foram comprados.

Assinantes podem ligar para o Sac e pedir a sua PFF2 a partir do dia 23.