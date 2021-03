Lembra dele? Após sete anos na Ásia, Adriano Michael Jackson é estrela do Baianão

Adriano 'Michael Jackson' foi um dos principais destaques do acesso do Bahia à Série A do Brasileiro, em 2010. O atacante marcou 15 gols no campeonato e os festejou com a típica dancinha do astro da música pop norte-americana que rendeu a ele o apelido nos gramados.

A comemoração, no entanto, não foi exibida nos últimos sete anos, período em que jogou no futebol asiático. Aos 33 anos, Adriano está de volta ao Brasil e à Bahia. Contratado pelo Jacuipense, o atacante nascido em Valença está doido para dançar dentro das quatro linhas outra vez.

Este episódio traz uma entrevista com Adriano Michael Jackson, que há um bom tempo não era chamado assim.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.