Lenda do rock, guitarrista Eddie Van Halen morre aos 65 anos 

Foto: Shuttherstock

O lendário guitarrista e co-fundador da banda Van Halen, Eddie Van Halen, morreu nessa terça-feira (6) após uma longa batalha contra um câncer na garganta.

Segundo o portal americano TMZ, fontes diretamente ligadas ao astro do rock informaram que ele faleceu no Hospital St. John em Santa Monica ao lado da esposa, Janie, o filho, Wolfgang, e Alex, irmão e baterista de Eddie.

Nos últimos três dias, a situação se agravou bastante e os médicos descobriram que o câncer havia se transferido para o cérebro, entre outros órgãos.

A luta contra o câncer já durava mais de uma década e recentemente ele tinha passado por uma sessão de quimioterapia.

Embora tenha sido um fumante inveterado por anos, ele acreditava que desenvolveu câncer na garganta por causa de uma palheta de metal que costumava segurar na boca por mais de 20 anos.

Mesmo assim, continuou a frequentar shows e ensaiar música com seu filho, Wolfgang, que se tornou o baixista do Van Halen em 2006.

Wolfgang lamentou o luto por seu pai no Instagram. "Ele foi o melhor pai que eu poderia pedir. Cada momento que compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e acho que não".

Eddie é considerado um dos melhores e mais influentes guitarristas de todos os tempos. Formou o grupo de rock clássico em Pasadena, em 1972, com seu irmão, Alex, na bateria, Michael Anthony no baixo e David Lee Roth cantando.

Van Halen foi introduzido no Rock & Roll Hall of Fame em 2007, e Eddie é amplamente considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos.