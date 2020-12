Léo Ceará comemora os dois gols e vitória sobre o Paraná: 'Feliz'

O Vitória finalmente ganhou fora de casa na Série B. Nesta terça-feira (1º), o Leão goleou o Paraná por 4x1 na Vila Capanema e encerrou o jejum como visitante. O resultado também marcou a primeira vez que o rubro-negro engatou dois triunfos seguidos na competição.

Os gols do Vitória foram marcados por Vico, Léo Ceará, duas vezes, e Jean, contra - Vitinho descontou para os anfitriões. O camisa 9 do Leão, aliás, chegou aos 10 gols na Série B e assumiu a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Caio Dantas, do Sampaio Corrêa, com 16.

Após o fim da partida, o atacante comemorou. "Nossa segunda vitória consecutiva, a gente não tinha feito isso ainda na Série B. Dá uma distanciada da parte de baixo, que era o mais importante. Muito feliz com os gols. Mais feliz ainda pela vitória, pela entrega da equipe", disse Léo Ceará, em entrevista ao Canal Premiere.

Com o triunfo, o rubro-negro alcançou os 32 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela. Está oito pontos acima da zona de rebaixamento, além de oito pontos de distância do G4. A próxima missão será contra o Confiança, sexta-feira (4), às 19h15, no Barradão.

"O Confiança é muito difícil, vem bem na tabela também. Agora é descansar para fazer um bom jogo dentro de casa", completou Léo.