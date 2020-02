Leo de Alice, Claudia de Mulan, prefeito na pipoca: o que rolou no último dia de folia

O quinto e último dia de Carnaval em Salvador deu o que falar: teve Léo Santana vestido de Alice no País das Maravilhas, Claudia Leite fantasiada da guerreira Mulan, o prefeito ACM Neto curtindo a festa no meio da pipoca e o Ilê Aiyê estreando sem cordas, pela primeira vez em 46 anos. Confira!

'ALICE GG'

Com direito a peruca loira, vestidinho curto e luvas, Léo Santana mostrou sua versão "Alice GG" para puxar o bloco As Muquiranas nesta terça-feira (25) de Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina). O Gigante que agitou o bloco de travestidos é uma das principais atrações do tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas (26), que tem concentração às 9h, em frente ao Farol da Barra.

(Foto: Alfredo FIlho/Secom/DIvulgação)

CLAUDIA GUERREIRA

Claudia Leitte, por outro lado, apareceu de cabelos pretos e longos no meio do circuito. O motivo da transformação foi a fantasia da guerreira Mulan, destemida personagem chinesa escolhida pela cantora para puxar o bloco Largadinho nesta terça-feira (25), no circuito Dodô (Barra/Ondina). Protagonista de um desenho animado, lançado em 1998, Mulan vai ganhar um filme em live action da Disney, com estreia prevista para o dia 26 de março.

(Foto: Alfredo FIlho/Secom/DIvulgação)

PREFEITO ACM NETO NA PIPOCA

O público foi surpreendido com a presença do prefeito ACM Neto no meio da pipoca puxada pelo trio Mudei de Nome. Neto fez selfies e curtiu como um verdadeiro 'folião pipoca'. Quem fez o flagra foi o colunista do CORREIO, Osmar Marrom Martins. Veja o vídeo.

ILÊ ESTREIA SEM CORDAS

Depois de 46 anos de história, o Ilê Aiyê estreou sem cordas no circuito Osmar (Campo Grande), na terça-feira de Carnaval. O bloco afro que é o mais belo dos belos desfilou sob comando da Band’Aiyê e saiu acompanhado de um cortejo comemorativo ao tema deste ano: "Botswana - Uma História de êxito no mundo”, em homenagem ao país africano.

(Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

(Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

IVETE PUXA TRIO SEM CORDAS

Por falar em pipoca, Ivete Sangalo matou a saudade do Campo Grande. Desde 2017, a cantora não puxava uma pipoca, nem tocava no circuito Osmar (Campo Grande). Ivete surgiu no trio Barretão - o mesmo dos três dias de bloco Coruja, na Barra - vestindo um figurino azul e dourado. "Alma Lavada: A Rainha Arqueira, forte e guerreira" foi a fantasia de Ivete.

(Foto: Inácio Teixeira/Secom)

PIPOCA DA RAINHA

Também no circuito Osmar (Campo Grande), Daniela Mercury puxou a 'Pipoca da Rainha'. Mesmo debaixo de chuva, Daniela arrastou a multidão e fez jus à fantasia de 'Rainha das Águas'. “Hoje é dia de água e Iemanjá, Oxum, mandaram água pra abençoar esse último dia de Carnaval”, disse.

(Foto: Inácio Teixeira/Secom)

GOVERNADOR CRITICA KANNÁRIO

Não só de festa se fez o último dia de Carnaval. O Governador Rui Costa acionou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) contra o cantor e deputado federal Igor Kannário (DEM)."Inaceitável ato de desrespeito", disse Rui, sobre os comentários de Kannário criticando a Polícia Militar da Bahia, durante o desfile da sua pipoca, segunda, no Campo Grande.

BROWN VOLTA AO ARRASTÃO

De fora do Carnaval no último ano, o multiartista Carlinhos Brown voltou a puxar seu tradicional Arrastão da Meia-Noite na madrugada de terça (25) para quarta-feira (26), no circuito Dodô (Barra/Ondina). "É um sentimento forte, de gratidão e de oportunidade. Sou feito e criado por esse público", comemorou o Cacique.

Antes do trajeto, Brown abriu os caminhos com banho de pipoca e milho no chão da avenida e nos foliões que estavam ansiosos para ver a volta do ídolo. "São eles que me dão ênfase para crescer. Muitas vezes as câmeras não estiveram do meu lado, mas os olhares deles estiveram", disse o cantor, sobre seus fãs.

