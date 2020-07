Leo Dias diz que Bruna Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar; atriz nega

A novela envolvendo a lista de conquistas amorosas de Arthur Aguiar também teria Bruna Marquezine, garante o jornalista Leo Dias. Os dois teriam ficado durante as gravações de 'Em Família', em 2014, época em que namorava Neymar. A atriz negou e os dois começaram a bater boca no Twitter.

Na história sustentada por Leo Dias, Arthur e Bruna teriam apenas se beijado. Giovanna Lancellotti, namorada do ator em 2014, teria descoberto o rolo e contou tudo para Neymar, que terminou o namoro. Arthur também encerrou a relação com Giovanna e, em seguida, a trocou por Camila Mayrink.

"Ah pronto! Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando 'convencer' ninguém porque estou cansada de saber que, no fim das contas, cada um acredita no que quer", rebateu Marquezine.

Os seguidores da amiga de Manu Gavassi começaram a debochar do jornalista nos comentários da publicação. Bruna também criticou Dias por ter noticiado anteriormente um suposto relacionamento dela com Enzo Celulari, informação negada pela atriz.

"Ele [Leo Dias] é pura credibilidade, né?! Tem nem um mês que 'noticiou' que estava namorando, passou vergonha porque se emocionou e teve que voltar atrás", comentou a atriz.

"Nossa, e é engraçado que ele fala com tanta certeza, não sei como ele consegue fazer isso, depois de já ter postado tanta mentira", escreveu uma seguidora da atriz, que a respondeu: "Meu anjo, ele já teimou com a minha assessoria uma vez que eu estava não sei onde com sei lá quem e eu estava no hospital. E, quando nós negávamos, ele respondia 'mas a minha fonte é muito boa/confiável'. Ué, então tá, né?! Se você diz, vai ver eu que me confundi".

Réplica do jornalista

Horas depois das críticas de Bruna, Leo Dias a respondeu: "Engraçado, né, Marquezine? Todos os términos seus com o Neymar quem noticiou fui eu e você só lembra do que quer ou te favorece. Eu não vou falar o que eu sei para não expor a [Giovanna] Lancellotti. Mas digo e repito: você ficou com o Arthur em 2014 nos bastidores de Em Família".

"Mas precisamente na primeira fase da novela, você se esqueceu? Por isso que o Neymar terminou com você na época, lembra? Ou quer que eu te lembre mais coisas?", questionou Dias, provocando a atriz.

Após a manifestação do jornalista, Bruna encerrou a discussão e disse que chega dessa treta.