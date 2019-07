Leo Dias explica briga com Lívia Andrade por causa de Antonia Fontenelle

A amizade entre o jornalista Leo Dias e a modelo Lívia Andrade, apresentadores do programa Fofocalizando, do SBT, está abalada após a polêmica envolvendo a atriz Antonia Fontenelle, amiga do jornalista.

Em um desabafo publicado no Twitter, na madrugada desta segunda-feira (22), ele confirmou que Livia não está nem olhando na cara dele por conta do imbróglio que envolve a ex-mulher do diretor Marcos Paulo, falecido em 2012.

“Estou no meio de uma briga de duas pessoas [Lívia e Antonia] que amo. Não sou obrigado a tomar partido. Mas saibam que eu jamais mentirei para nenhuma das duas. Livia não olha mais na minha cara. Eu lamento. Perdi uma irmã”, comentou Leo.

Em outra postagem, ele escreveu que não teve coragem para dizer à sua avó que estava brigado com Lívia. “Hoje minha avó perguntou de novo quando vai conhecer a Lívia. Não tive coragem de dizer que havíamos brigado. Disse que ela vem pouco ao Rio. Aí minha avo repetiu que reza todo dia um Pai Nosso pra Livia”, comentou.

A briga entre Lívia Andrade e Antonia Fontenelle ocorreu depois que a atriz teve uma entrevista sua ao jornalista vetada pela direção do Fofocalizando. Segundo Antonia, o veto teria sido feito por Lívia, que por sua vez nega as acusações. Os apresentadores continuam apresentando o programa juntos.