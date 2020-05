Leo Dias revela que Anitta contou a ele sobre suposta traição de Marina Ruy Barbosa e José Loreto

Envolvido em uma briga pública com a cantora Anitta, o colunista Leo Dias divulgou nesta segunda-feira (25) imagens de uma suposta conversa com a atriz Marina Ruy Barbosa. Na convesa pelo WhatsApp, o jornalista diz que precisa abrir os olhos de Marina sobre a relação de amizade com Anitta.

"Desculpe a hora, mas resolvi te alertar sobre algo que eu já havia dito uma vez pra você. Não acredite na Anitta. Ela quis me desmentir, mas eu ameacei contar tudo o que ela fala de você. Eu tenho tudo em áudio. Então, não faça papel de idiota. Valorize-se. Você é um ser incrível", escreveu Leo Dias em uma mensagem de WhatsApp para Marina.

Os áudios do caso Marina pic.twitter.com/8aUw86biaE — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

"Tipo o que?", pergunta Marina.

Leo Dias divulgou, então, áudios em que Anitta comenta com o jornalista sobre a suposta traição do ator José Loreto, que levou ao fim o casamento com a atriz Débora Nascimento. Na época, houve especulação de que Marina Ruy Barbosa teria sido o pivô da traição.

Veja tudo que Leo Dias disse de Anitta após acusação: 'Extremamente do mal'Leo Dias foi o primeiro jornalista a divulgar que atrizes haviam rompido com Marina por causa do suspoto caso entre ela e Loreto. Porém, não se sabia quem havia contado a Leo Dias a história.

Em um trecho divulgado por Leo Dias, Anitta pergunta por que o apresentador não escreveu sobre o caso entre Loreto e Marina, e se ele recebia dinheiro para não falar da atriz. "Você tem que dar. Escroto isso. Você sempre acoberta ela, por isso que tão achando que ela te paga", disparou ela.

Leo se explica: "Amor, ninguém me paga. Só a Áudio Mix me pagava e não paga mais. Eu já deixei de dar um lance dela, mas eu não sabia que ela tinha traído o marido com o Loreto. Quando foi isso?". A funkeira, então, responde: "como não? Todos sabem! Impossível você não saber. Ele (José Loreto) está na rua. Débora Nascimento pegou tudo. Marina e Loreto e expulsou ele de casa. Ela tem até os prints das conversas. Um bafo. Achei que tu soubesse".

Em um momento da conversa, Marina agradece a Leo Dias. "Obrigada. Às vezes eu sou muito idiota", teria respondido Marina.

Briga

Anita diz estar sendo chantageada pelo colunista ao longo da sua carreira. Em um vídeo gravado nesta segunda-feira (25), Leo Dias fala de uma suposta desavença entra Anitta e Marina. "Não entendi porque tanto ódio com a Marina. Eu vou provar isso aqui. Dá para ver que ela me usa e não que eu uso ela. Eu nunca te ameacei. Eu sempre te idolatrei. Esse foi meu problema", afirma.

Segundo o jornalista, Anitta o pressionou para publicar que Marina foi o pivô da separação entre Débora Nascimento e José Loreto. "Ela me pressionou demais para que eu publicasse a nota da separação da Débora Nascimento e do Loreto, dizendo que a Marina tinha traído a Débora com o Loreto".

Leo disse que ia esperar Marina comentar a informação no prazo dado antes de publicar a notícia. "Ela não aceitava isso. 'Não, publica já'. E eu dizia 'Calma, Anitta. A Marina tem o direito de se pronunciar".

Ele também diz que foi Anitta quem contou para ele das duas separações do ex-casal Bruna Marquezine e Neymar.

"Usado"

Leo repete que era muito fã de Anitta, mas diz que foi ele quem foi usado pela cantora. "Eu permiti ser usado, porque era de grande valia ter aquelas informações que você me passava", afirma. "Eram muitas informações que ela me passava. E no fundo, no fundo eu percebia que era uma moeda de troca".

Leo conta que a cantora teria se aproximado de Luisa Mell e virado vegana para amenizar a imagem de fazer parte do candomblé, religião que tem sacrifício de animais. A biografia que o jornalista escreveu sobre Anitta falou pela primeira vez sobre a religião da cantora.

"Ela se aproximou da Luisa Mell para parecer defensora dos animais, já que no candomblé há sacrifício de animais. Eu acho que faz parte da tradição, de toda história do candomblé, não vejo mal nenhum no sacrifício de animais pelo candomblé. Mas ela acha que isso podia interferir na carreira dela e daí ela inventou mais uma história de que era vegana", afirma.

Ainda falando sobre o candomblé, Leo diz que Anitta teve a previsão, dentro da religião, de que teria sete anos de sucesso, o que se completaria esse ano. "Por isso ela colocou 2020 pra carreira internacional", diz.

Por fim, o jornalista também acusa Anitta de usar sua influência para tentar "queimar" vários artistas através dele, incluindo Ivete Sangalo, Alexa e Poca, entre outras. Ele conta que os dois se falavam todos os dias e pede desculpas. "Eu fui usado", repete. Leo diz ainda que Anitta vazou seu número em grupo de fãs.

O colunista de Uol cita ainda rapidamente a confusão entre Anitta e Ludmilla por conta de uma música, se desculpa com a ex-empresária da cantora, Kamila Fialho, e fala de um "pacto" que Anitta teria com o youtuber Felipe Neto, sem entrar em detalhes.

Ao contrário de Anitta, até agora Leo Dias não apresentou nenhum print ou prova do que falou. Nas mensagens, ele cita que tem áudios e imagens, mas até então elas não foram postadas.