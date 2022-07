Léo Gomes define duelo com o ABC como 'final' e exalta companheiros no meio-campo

Após se recuperar de uma gripe que o tirou de algumas sessões de treinamento no começo da semana, o volante do Vitória Léo Gomes afirmou em coletiva estará apto para atuar no domingo (31), diante do ABC, às 16h, no Barradão. Com 22 pontos na 11ª posição, o Leão mira uma vaga no G8 da Série C e, para isso, precisa vencer a equipe potiguar. A distância para o Botafogo-SP, 8º colocado, é de apenas um ponto.

Léo Gomes definiu o duelo contra o ABC como uma final e que todo o elenco tem encarado a reta final da competição da mesma forma. "Eu acho que são três finais. Assim como nos jogos passados, a gente está encarando como uma decisão, não vai ser diferente. Temos que ir para vencer e com fé em Deus vamos conquistar esses três pontos aqui dentro de casa", explicou.

O técnico João Burse ainda tem dúvidas quanto a escalação do atacante Rafinha no ataque, que passará por um novo exame de imagem na coxa nesta sexta-feira (29), mas o meio-campo deve seguir com a mesma trinca que tem sido mais utilizada desde sua chegada: Léo Gomes, Dionísio e Eduardo.

Léo afirmou que a parceria no setor tem ajudado no seu desempenho, principalmente na função de marcação. “Quando tem jogadores como o Eduardo e o Dionísio na frente, com características um pouco mais técnicas que as minhas, eu acho que meu papel de marcar também ajuda eles e todo o time, para que a gente jogue bem”, disse.

O volante também comentou sobre o trabalho desempenhado por Burse até então, que colocou o Vitória com chances reais de classificação para a próxima fase da Série C. “É um trabalho muito bom, é um trabalho intenso, e eu acho que todos os jogadores assimilaram bem a filosofia de trabalho dele. No mais, é dar sequência. O time está vindo bem e acho que quando passamos a conquistar os três pontos [em sequência] ficou ainda mais fácil de trabalhar”, completou.

Confira outros destaques da coletiva de Léo Gomes

Em sua opinião, o que faltou para o Vitória ter retornado de Fortaleza com mais três pontos no duelo contra a equipe do Ferroviário?

- Lá foi um jogo diferente, né? Porque eles estavam marcando com uma linha de cinco, nós treinamos dessa forma também, atacando mais mais pela pelas pontas. Mas infelizmente a gente não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, que foi quando nós conseguimos ter mais volume de jogo, mas eu acho que tem que comemorar também esse um ponto. porque um ponto vai fazer de total diferença na reta final

Queria que você deixasse uma mensagem para a torcida rubro-negra que vai comprar ao Barradão neste domingo (31), no jogo contra a equipe do ABC.

- A mensagem que eu deixo é para que eles sejam o 12º jogador, como eles vêm sendo. Acho que é muito importante quando eles estão torcendo por nós, nos incentivando, e com certeza nesse domingo vamos dar o máximo para que consigamos sair com os três pontos.