Leo Jaime é o campeão da Dança dos Famosos

O músico Leo Jaime foi o vencedor da edição de 2018 do "Dança dos Famosos", reality que acontece no Domingão do Faustão. Neste domingo (16), ele teve as melhores notas dançando tango e valsa e conseguiu superar Érika Januza, que ficou em segundo, e Dani Calabresa, a terceira colocada.

O tango foi o primeiro ritmo do dia. Sorteada para dançar antes, Érika Januza se emocionou ao falar das mudanças em sua vida. "Há seis anos eu estava trabalhando como secretária em uma escola, e hoje estou aqui. Tudo é possível", afirmou. Dani Calabresa dançou em seguida e conquistou boas notas e elogios do júri.

Leo Jaime também recebeu muitos elogios, inclusive do júri técnico, com sua apresentação."Tenho que tirar o chapéu para você. O homem luta contra a dança, achando que não é coisa para homem. um preconceito, idiotice que hoje está sendo superada. O que conta na dança é a alma, a vontade de dançar. Minha nota é dez", disse Carlinhos de Jesus.

Depois foi a vez da valsa. Érika dançou em um cenário virtual que simulou um bosque e encantou o júri. Já Dani Calabresa recebeu uma crítica de Carlinhos de Jesus, que afirmou que sua apresentação foi "muito mais cena do que dança". O pai da humorista, Reginaldo Sama, explicou que ela estava com labirintite. "Eu não sabia da labirintite, desculpe. Coreograficamente, 9.9", disse Carlinhos depois.

Leo Jaime encerrou a noite com um número inspirado em serenata. "Foi uma maravilha, uma superação, um exemplo! Você é maravilhoso, tem uma dinâmica, uma força de vontade, dez, dez, dez", elogiou Maria Pia.

Antes do anúncio das notas, cada um deles ganhou ainda uma espécie de mini Arquivo Confidencial.