Leo Kret: 'As pessoas me amam e eu nunca vou deixar de bater o cabelo'

A dançarina, cantora e política Leo Kret marca presença, neste sábado (28), no Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. “A cada ano a festa se reinventa e fica ainda melhor. A Prefeitura está de parabéns”, destacou.



Ela ainda revelou que 2020 será cheio de novidades. No quesito artístico, Leo prepara uma música e um clipe, além de surpresas para o Carnaval. Já na política, Kret garante que sairá pré-candidata a vereadora da capital baiana. “Eu entro em 2020 como pré-candidata a vereadora e também com muita novidade no mundo artístico porque as pessoas me amam e eu nunca vou deixar o palco e nem de bater o cabelo”.



Por fim, Leo Kret revela ainda suas expectativas para o ano que está por vir e deixa uma mensagem ao público “Que 2020 seja um ano de paz, muito amor, menos guerra e mais solidariedade. A mudança do nosso país e do nosso mundo somos nós mesmos, cada um fazendo a sua parte e respeitando uns aos outros”.