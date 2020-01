Léo Kret relembra boicote na Câmara e tretas com Kannário e Bolsonaro

O terceiro episódio do podcast Baianidades traz os melhores momentos da entrevista que os jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea fizeram com a dançarina e ex-vereadora Léo Kret do Brasil, na qual ela fala da homofobia que sofreu na infância e adolescência (especialmente em casa e na vizinhança), do boicote ao mandato na Câmara e as tretas com o cantor e amigo Igor Kannário, com quem disputou a autoria de um projeto. Na entrevista, realizada durante o Baianidades Entrevista no bar Velho Espanha, destaca ainda casos de homofobia e machismo dentro do pagode baiano e relembra uma discussão que teve com o então deputado federal Jair Bolsonaro: no episódio, mandou o atual presidente da República 'fechar a cara'. Ouça!

