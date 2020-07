Leo Prates fala de resultados após um ano na secretaria de Saúde

O secretário municipal da Saúde de Salvador, Leo Prates, comentou sobre resultados após um ano à frente da pasta. Ele disse que, nesse período, que completa nesta quinta-feira (9), foram inauguradas 25 novas unidades de saúde na capital, sendo 16 novas e nove ampliadas. A cobertura de atenção básica atingiu a marca histórica de 54%, com a implantação de 48 novas equipe de saúde.

A ação durante a pandemia do coronavírus também foi um dos destaques da gestão. Nas ações contra a covid-19, foram montados três hospitais de campanha, com 221 leitos, sendo 117 UTI e 104 clínicos, e mais de 1.400 profissionais de saúde. Houve ainda a entrega de cinco unidades dedicadas ao atendimento das síndromes gripais, uma delas na na Ilha de Bom Jesus dos Passos, o que reforçou as estruturas das UPAs.

Nesse período de enfrentamento à covid, Salvador contou com a maior frota do Samu em operação, com 61 ambulâncias disponíveis para atuação 24h. Mais de 100 novos profissionais foram aprovados do Reda e convocados para atuar durante a pandemia. Salvador foi uma das pioneiras na testagem rápida em massa. Somente nos bairros com restrição, foram realizados mais de 50 mil testes.

O secretário de Saúde apontou ainda a importância das ações contra a proliferação de muriçocas e do mosquito aedes aegypti, com ações diárias de mais de dois mil agentes de combates a endemias. "Espero ter correspondido à expectativa de todos porque não faltou dedicação, não faltou empenho e, sobretudo, não faltaram coração e amor em tudo aquilo que eu estava fazendo", disse Leo Prates.

Leo Prates agradeceu ao prefeito ACM Neto pela confiança em tê-lo nomeado. Ele também agradeceu aos servidores da SMS e à Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) pelo que conseguiram fazer em conjunto no período de um ano. Prates mencionou o papel da imprensa, que ele considerou haver contribuído tanto com críticas quanto com elogios.

"O que posso dizer é que sou um ser humano melhor, um gestor público mais preparado. Carregarei a todos que colaboraram com suas críticas e seus elogios nesse período. Eu carregarei eternamente o povo de Salvador pelas oportunidades que me deu", declarou o secretário municipal.