Leo Prates questiona Rui Costa sobre público em estádios: 'Verdadeiros carnavais'

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, questionou nesta sexta-feira (26) a presença de público nos estádios de futebol, afirmando que as imagens vistas não condizem com o discurso de cautela pregado pelo governador Rui Costa, que liberou público de até 70% da capacidade dos estádios baianos, com permissão para venda de bebida.

"Com todo respeito ao governador, deixo aqui as minhas considerações: as imagens que estamos vendo nos estádios de futebol da Bahia, inclusive com cerveja e 35.000 pessoas, remetem ao discurso de cautela? Qual o parâmetro epidemiológico para esta decisão?", escreveu Leo em uma rede social.

Ele fez uma comparação com o Carnaval, tema que tem dominado o discurso público recentemente. "Todo final de semana estamos vendo verdadeiros 'carnavais' nos estádios! Vamos todos pagar essa conta!", afirmou o secretário.

Por volta do mesmo horário dos comentários de Prates, Rui Costa usou suas redes sociais para pedir que a população se vacine e lembrou da gravidade da pandemia. "As notícias sobre a pandemia no mundo são preocupantes. Temos hoje a confirmação de uma nova variante, descoberta na África do Sul. Aqui há muitos baianos sem tomar a segunda ou a terceira dose da vacina. Nós não podemos perder mais vidas. Vacine-se!", escreveu.

A realização do Carnaval ainda é tema de debate na Bahia. Já os jogos têm acontecido com público desde outubro. Para o jogo de hoje contra o Grêmio, por exemplo, o Bahia estima bater o recorde nessa retomada. Foram vendidos 12 mil ingressos e há 16 mil associados com acesso garantido.

Quando anunciou o decreto ampliando a capacidade e permitindo a comercialização de bebidas, o governador citou a movimentação do lado de fora do estádio. "A cervejinha no estádio... Conversei com a turma da Secretaria de Saúde. E há a constatação de que estão tomando a cervejinha do lado de fora do estádio, e isso está provocando aglomeração na hora de entrar, porque as pessoas estão esperando o limite máximo da hora de entrar. Então nós também vamos fazer a liberação do consumo de bebidas no estádio. Para que a gente não provoque aglomerações na entrada. Senão o objetivo da medida, que era impedir aglomeração, vai ser revertido no contrário", disse.