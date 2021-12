Leo Prates, Tereza Paim e Rui Costa são reconhecidos em prêmio de Saúde na Bahia

Quando a Bahia enfrentava seu pior momento da pandemia, a união de forças entre a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado, comandadas por grupos políticos opostos, chamou a atenção do país todo. Nesta segunda-feira (6), essa união foi mais uma vez reconhecida no Prêmio Benchmarking Saúde, que homenageou os secretários da Saúde de Salvador, Léo Prates, e do Estado, Tereza Paim, além do governador Rui Costa.

Este último recebeu o prêmio de Personalidade do Ano, mas não compareceu no evento. No total, 28 gestores e organizações que tiverem papel relevante na luta contra a Covid-19 foram homenageados na premiação organizada pelo jornalista Reinaldo Braga. “Benchmarking é um termo em inglês que quer dizer referência ou alguém a ser seguido. A premiação segue essa lógica: eleger empresas, executivos e instituições que são referências para o mercado”, explica.

Para Léo Prates, que não é formado na área da saúde e sim em engenharia elétrica, a premiação reconhece o esforço de toda a sua equipe. “Eu só sou a carinha bonita para receber a homenagem que, na verdade, é de todos os nossos servidores”, diz. O secretário avalia que seu trabalho na pandemia foi coletivo, estimulando a união entre o público e o privado.

“Nós tivemos uma parceria com o Governo do Estado, mas com o privado também, que é suplementar e complementar ao público. Nós conseguimos em Salvador encontrar uma harmonia no sistema de saúde”, avalia. Já Tereza Paim, que iniciou a pandemia como subsecretária e se tornou secretária interina após a saída conturbada de Fábio Vilas-Boas do comando da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), viu o prêmio como uma surpresa.

Cerimônia de premiação foi realizada no terraço do Hotel Fasano (Foto: Matheus Lopes/Visto de Cima)

“É uma graciosa surpresa. O prêmio reconhece todo o trabalho árduo que fizemos. Nós funcionamos de domingo a domingo, ninguém teve férias, todos os técnicos da Sesab estiveram empenhados para salvar vidas. Essa festa consolida o trabalho e a mim só resta gratidão”, afirma.

A cerimônia de premiação foi realizada no terraço do Hotel Fasano. Além dos gestores públicos, o prêmio homenageou hospitais filantrópicos, à exemplo do Santa Izabel, e personalidades, como a baiana Clarissa Mathias, cientista, pesquisadora e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Essa foi a 11ª edição do Prêmio Benchmarking que, em 2021, focou nas ações de combate ao Covid-19.