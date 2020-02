Léo Santana, Anitta e Ivete saem sem cordas quinta no Campo Grande

O folião pipoca ganhou mais três atrações que vão desfilar sem cordas no Carnaval: Léo Santana, Anitta e Ivete Sangalo. O Gigante vai levar sua quebradeira para o ciruito Osmar (Campo Grande) na quinta-feira, primeiro dia oficial da festa. Já a funkeira carioca, que desfila pelo terceiro ano sem cordas no Carnaval de Salvador, estará no circuito Dodô (Barra/Ondina) na sexta-feira. E, pra quem ama Veveta, pode se preparar porque mainha volta ao Campo Grande para fechar com chave de ouro sua participação no Carnaval, desfilando sem cordas na terça-feira.

A abertura oficial da folia vai acontecer na Barra, liderada por Carlinhos Brown. Os detalhes da apresentação não foram anunciados, mas o cantor deve ser acompanhado por 150 percussionistas com o chamado Movimento Percussivo Timbaleira Drummers.

Depois de Brown, a quinta-feira na Barra vai vir com uma sequência de atrações para a pipoca. Sem blocos, será a vez de trios sem corda de Daniela Mercury, Margareth Menezes (com Os Mascarados), Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva, Mudei de Nome, Denny Denan, La Fúria, O Poeta, Rafa e Pipo Marques, Lincoln e Duas Medidas, Araketu e Chiclete com Banana.

Mais nos circuitos

Já de sexta a terça-feira, os trios sem cordas na Barra dividem espaço com os blocos fechados. Entre os artistas que vão tocar para a pipoca estão a própria Margareth Menezes (sexta), Lincoln e Duas Medidas (sexta e domingo), Parangolé (sexta), Igor Kannário (sexta), La Fúria (sexta), Psirico (sábado e domingo), O Poeta (sexta), Àttooxxá (domingo), Alinne Rosa (terça) e É o Tchan (terça).

No Campo Grande, a quinta-feira terá os tradicionais blocos de samba. Na sexta, é a vez do Furdunço invadir a Avenida, com o desfile de 15 bandas. Além disso, haverá trios pipoca de nomes como Claudia Leitte (segunda), Saulo (sábado), La Fúria (segunda e terça) e a cantora Nêssa em apresentação inédita com Pablo Vittar (domingo).

Antes do oficial

Mas a festa começa antes da abertura oficial. O pré-Carnaval terá início no dia 15 de fevereiro, o sábado, com o Fuzuê. O abre-alas será feito por ciclistas fantasiados, seguidos de outras 30 bandas de sopro.

Nesse mesmo sábado, haverá o pré-Carnaval Náutico. As apresentações dos Filhos de Jorge e da dj Ana Julieta vão acontecer na Baía de Todos os Santos, próximo ao Solar do Unhão.

No domingo, dia 16, é a vez do tradicional Furdunço de pré-Carnaval. Nesta edição, o movimento conta com 42 atrações, inclusive BaianaSystem, Gerônimo, Quabales, Mudei de Nome e Diamba.

Já na terça-feira antes do Carnaval, dia 18, é a vez do Pipoco, comandado por Léo Santana. Assim como no Fuzuê e no Furdunço, o circuito é o Orlando Tapajós - ou seja, os trios e atrações se deslocam de forma invertida (do Clube Espanhol à Barra), em comparação ao circuito Dodô.

O 'Gigante' ainda confirmou o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que é comandado por ele, a partir das 10h do dia 26.

