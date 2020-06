Léo Santana e Lore Improta confirmam reconciliação com beijo

Um vídeo dos dois dançando juntos levantou a suspeita, e agora veio a confirmação: Léo Santana e Lorena Improta reataram o relacionamento.

A imagem foi publicada ontem à noite no stories de Leo. Ele aparece cantando "Como eu quero", sucesso do Kid Abelha, vai se aproximando de Lore, que também está cantarolando, e os dois se beijam. Logo depois o vídeo corta. Os dois ainda não comentaram oficialmente essa nova etapa do namoro.

O relacionamento de Léo e Lore já teve várias idas e vindas. Dessa última vez, eles estavam separados desde maio do ano passado, cerca de dois meses depois de Léo pedir a mão de Lore em casamento quando os dois estavam em Dubai. O vídeo postado na noite do Dia dos Namorados reacendeu a expectativa dos fãs.

"Muitíssimo obrigado @loreimprota por ter aceito o convite de gravar um “TikTeko” comigo!❤️", escreveu o cantor na legenda do vídeo. "AHHHHH MEU CASALLLL TÁ VIVOOOO ♥️♥️♥️♥️", comentou uma seguidora. Quem também publicou na postagem foi a dançarina Carla Perez, amiga dos dois: "AGORA CASA OU CASA!!", escreveu ela.

Pelas nossas contas, essa é a quarta vez que o casal retoma o namoro. Léo já chegou a declarar que não queria mais falar da vida pessoal dos dois para tentar preservar o relacionamento.