Léo Santana e Tayrone se apresentam ao vivo pelo Instagram

Seguindo a tendência dos shows por meio das lives nas redes sociais, os baianos Léo Santana e Tayrone se apresentam na noite desta sexta-feira (27) como atrações do Festival Música em Casa, promovido pela gravadora Universal Music.

O pagodão de Léo será transmitido pela sua conta no Instagram (@leosantana) a partir das 20h. O cantor, além de do isolamento por conta da pandemia de coronavírus, também se recupera da cirurgia no pé, realizada logo após a maratona de Carnaval.

Já Tayrone (@tayrone), entra ao vivo às 20h30. O cantor fez uma postagem nas sua redes sociais e reforçou o convite para o público acessar a live: “Não fiquem de fora, vai ser daquele jeito!”, brincou. Nos comentários, pediu que os fãs contassem quais músicas eles queriam escutar durante a transmissão.