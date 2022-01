Léo Santana mata saudade do Baile da Santinha e diz que quer ter mais um filho

O Gigante está livre, leve e ansioso. Após dois anos de hiato forçado pela pandemia do coronavírus, Léo Santana e sua equipe podem colocar de volta na rua o Baile da Santinha - ensaio de Verão encabeçado pelo cantor, que “tem cara de festival”, como o próprio artista gosta de definir.

O público é limitado a cinco mil pessoas - conforme determina o decreto estadual renovado na última quinta - e a ideia da vez é inovar apostando num evento com formato de parque de diversões: a festa contará com brinquedos como roda gigante e montanha russa, além de lanches típicos desses locais.

Em entrevista ao CORREIO num evento da Rede Bahia nesta quarta (4) na barraca Prainha de Villas, em Lauro de Freitas, Léo revelou que não esperava que sua aposta para o Verão, Destampei, fosse “estourar tanto” e comemorou que Revoada, música em parceria com Wesley Safadão, também está bem nas paradas musicais. Ainda teve tempo para falar de família e da vida de papai: sua filha, Liz, tem 3 meses. Léo e Lore Improta pretendem ter um outro filho, que já tem até nome. Será Lorenzo.

O Baile da Santinha virou parte do calendário de festas do verão de Salvador e eu sou suspeito para falar sobre esse projeto meu porque reúne artistas do Brasil inteiro, virou meio que um festival, né? Quatro atrações por noite. Ao mesmo tempo que estou ansioso fico ‘caramba, o decreto ainda está limitando a 5 mil pessoas e o Baile da gente era pra 20, 25 mil’. Aí ficamos na ansiedade para que eventualmente um novo decreto amplie o público”, disse Léo.



Léo Santana não esperava que Destampei fizesse tanto sucesso e se tornasse sua principal música para o verão (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)



De qualquer maneira, ele garante que o Baile da Santinha será incrível. O evento acontece amanhã e nas próximas sextas. Na abertura, Luísa Sonza, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ serão as atrações. As edições dos dias 14 e 21 vão contar com Alok, Henrique & Juliano, João Gomes, Tayrone, Bruno e Marrone e DubDogz.



“A cada ano a gente tenta inovar em ativações e conteúdos. Por isso a gente chama de Baile da Santinha In The Park. Vai ser incrível. Estou bem feliz. Com saudade. Fiz nesse finalzinho de 2021 alguns bailes fora da Bahia e também Porto Seguro... mas em Salvador é onde tudo começou, é especial. A Suburbana inteira pode descer, a Boa Vista. Tô bem feliz e motivado, esperando noites memoráveis”, contou.

Duas músicas lançadas por Léo Santana durante o Verão estão batendo em paredões, caixinhas de som e fones de ouvido Bahia afora. A principal é Destampei. Lançada em agosto no CD In Live, a boa surpresa lembrou a história da música que virou o nome do projeto mais querido do artista. Santinha foi lançada em 2016 e eleita música do Carnaval no ano seguinte.

“Gravamos o Léo Santana em Live de forma bem despretensiosa mesmo. Não esperava que Destampei fosse meu hit”, disse. A outra música que vem fazendo sucesso é Revoada, fit com Wesley Safadão, que está entre as 100 mais ouvidas do Spotify, com quase 10 milhões de visualizações. A sequência de lançamentos prevê um EP com nove canções no dia 14, dentro do projeto GG Astral, gravado em Praia do Forte. e em Fevereiro mais duas músicas.

A sequência de lançamentos prevê um EP com nove canções no dia 14, dentro do projeto GG Astral, gravado em Praia do Forte. e em Fevereiro mais duas músicas.

A outra música que vem fazendo sucesso é Revoada, e foi com ela que o cantor abriu o show durante participação no programa Arerê, da rádio Bahia FM. Gravada com participação de Wesley Safadão, a música está entre as 100 mais ouvidas do Spotify e tem quase 10 milhões de visualizações.

Léo Santana toca durante o programa Arerê, da Bahia FM (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A sequência de lançamentos ainda continua. No próximo dia 14, Léo Santana lança um EP com mais 9 músicas que estão dentro do projeto GG Astral, lançado com gravação em Praia do Forte. Em Fevereiro, tem mais uma música e o verão fecha no pós-carnaval, com um outro lançamento.

Apesar da alegria por retornar o Baile da Santinha, dessa vez o clima após o encerramento da temporada será diferente porque o carnaval de rua está proibido - ainda como medida de cuidado para tentar conter a disseminação do coronavírus na Bahia. A agenda de Léo Santana, no entanto, já está fechada e só não terá show em evento privado durante a quinta-feira. Ele se apresentará em outras cidades do país, como São Paulo e Recife. Em Salvador, tocará no CarnaSal, festa privada com nomes como Bell Marques e Wesley Safadão.

Papai GG

Há três meses, Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, tiveram a primeira filhinha: Liz. Perguntado se a pequena tem permissão para curtir o Baile da Santinha, ele brincou que precisa começar a pensar no caso junto a Lore, mas que ainda vai demorar um pouquinho para ela conseguir a liberação.

A paternidade é classificada por ele como um grande presente e tem sido motivo de aprendizado: “ quando você tem uma família, casa, aí você faz ‘wow, peraí, o game agora é outro’. É hora de rever o que é prioridade pra você e a pandemia nos trouxe isso também. Priorizar de fato o que precisa ser priorizado: família, amigos, a galera que independente de trabalho e sucesso estará com você o tempo todo. Eu resolvi minha vida pessoal neste sentido. A vida com minha esposa, a quem eu amo, minha filhinha”.

A experiência da paternidade tem sido tão boa que Léo planeja ter pelo menos mais um filho. Ele brinca dizendo que tinha certeza que Liz, na verdade, seria Lorenzo, um menino. Como não rolou, o cantor cravou que terá mais um L dentro da família e que vai ‘fechar a fábrica’ assim que Lorenzo chegar ao mundo.

"Com a agenda, fica muita saudade, mas tem que trabalhar pra buscar o leite, que não tá barato [risos]. Quando chega em casa, Ave Maria, não dá nem vontade de largar. É uma sensação única, quem é pai sabe do que eu tou falando", afirmou.





Serviço

Baile da Santinha | 7, 14 e 21 de janeiro, às 21h, no Parque de Exposições Salvador (Av. Paralela)



Atrações do dia 7/1: Léo Santana, Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Luiza Sonza



Ingresso individual - Arena Gigante R$ 70, Camarote Astral R$ 150, Lounge Stage R$ 250; Valor Passaporte 3 dias - Arena Gigante R$ 180, Camarote Astral R$ 400, Lounge Backstage R$ 700 |



Vendas: Loja Bora Tickets no 2o piso do Shopping da Bahia e na loja do Pida no Salvador Shopping 1o piso e www.boraticktes.com.br | Informações: @ssaproducoes, no Instagram



SERÃO VENDIDOS APENAS 2 INGRESSOS POR CPF E SÓ ENTRA QUEM TOMOU VACINA.