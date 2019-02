Léo Santana quer ter filho com Lore Improta antes do casamento

Após se tornarem oficialmente noivos no fim do ano passado, o principal assunto tratado entre Léo Santana e Lore Improta tem sido sobre ter um filho. De acordo com o cantor, isso é da vontade de ambos, a única divergência é sobre quando tê-lo. “Eu quero que seja antes do casamento e ela diz que não quer subir ao altar grávida”, contou o cantor em entrevista concedida ao CORREIO via live no Instagram do jornal.

O novo projeto de Lore, inclusive, tem tudo a ver com este desejo dos pombinhos. Desde outubro do ano passado, a ex-dançarina do FitDance tem se dedicado a carreira de cantora infantil. “Ela já está treinando para ser mãe”, brinca Léo. Não é só na nova carreira da cantora que ela está fazendo seu “treinamento maternal”, o Gigante conta que eles sempre ficam imaginando como será a vida deles com um filhote. “Em casa a gente brinca. Ela diz: ‘vida, se eu tiver aqui fazendo minhas coisas e nosso filho estiver perturbando, o que você faz?’ Eu digo ‘vai procurar sua mãe’”, brinca.

Uma das novidades para este carnaval é a aliança, ou bambolê como ele chama, que ele está usando. Mas não é só o dedo do cantor que terá algo de diferente, a perna também terá um novo apetrecho. O Gigante irá fazer seus shows usando uma bota ortopédica por causa de uma lesão nos ligamentos.

“Vou ter que quebrar de ladinho. O público vai ter que rebolar por mim. Eu tive uma entorse muito grave no tornozelo. O veredicto veio ontem, mas a lesão aconteceu tem mais de um mês. Eu vinha tratando e mesmo assim sentindo uma dor tão aguda e absurda que começamos a ter desconfiança. Por isso viemos a SP cuidar disso e me diagnosticaram com um rompimento de ligamentos. Não é uma lesão simples, e meio grave. Mas to andando, mesmo com dores”, conta.

Preparação

Nem uma lesão de ligamentos é capaz de parar o pique do Gigante, mesmo assim o cantor terá uma preparação diferenciada para o período de carnaval. Em nove dias Léo Santana fará 14 shows. Para isso ele terá uma alimentação diferenciada, principalmente devido ao fato dele ter gastrite, e também fará um trabalho diferente com a voz. Mesmo assim ele garante que está pronto para a maratona.

“Eu tenho uma resistência incrível, até mesmo assustadora. Em 2018 eu fiz 16,17 shows no período do carnaval e aguentei. O que mais preocupa é a voz, por isso estou fazendo todo um trabalho de aquecimento para ela não faltar”, conta.

Música favorita

O cantor é um dos grandes favoritos para levar o prêmio de música do carnaval, e não é para menos. O Gigante tem duas músicas entre as favoritas: Crush Blogueirinha e Solinho da Rabeta. Mas Léo admite que aposta mais na primeira e conta com a festa para divulgá-la para todo o país.

“A gente fez um investimento muito bacana e ela tem tido um aceitamento muito boa. Há muitos lugares do Brasil que ainda não conhecem a música, apesar de ser sucesso aqui em Salvador e ela ta tomando uma proporção maior agora nesse carnaval”, conta.

E não é só com a Crush Blogueirinha que o cantor pretende atingir o público de outras regiões. Léo pretende gravar um DVD no meio deste ano e o local escolhido deve ser o Rio de Janeiro ou, principalmente, São Paulo.

“Precisamos expandir nosso trabalho para o lado de cá (o cantor está em São Paulo atualmente). O estado daqui é enorme e precisam conhecer o nosso trabalho. Salvador é nossa vitrine, mas seria um desafio enorme gravar um DVD aqui e mostrar que podemos chegar em outros lugares também”, conta.

Música com Anitta

Outra ação que Léo pretende fazer para atingir um novo público é um lançamento de uma música com a cantora carioca Anitta. De acordo com o Gigante a canção já está pronta e o que falta para lançá-la é a agenda dos dois se encontrarem para a gravação do clipe.

Após o carnaval eu entro de férias, porque eu mereço. Quando eu voltar a gente resolve. Os looks já estão prontos, já bolamos o roteiro e a parte cenográfica. Só falta a data. Vamos gravar em Salvador ou no Rio. Mas a música sai esse ano”, confirma.

Não é não

O cantor também mandou uma mensagem de apoio a campanha “Não é não”, que busca fazer com que os homens respeitem as mulheres, evitando situações de assédio ou estupro. “Se você fez uma paquera e ela nao esta afim, respeitem. Não é não! Respeitem sempre. Essa é a visão para nós homens, respeitem sempre”, defende.

Agenda do Gigante neste carnaval

26/02 - Pipoco

27/02 - Bloquinho do gigante

28/02 - Camarote do Nana

01/03 - Bloco do Nana

01/03 - Camarote Skol

02/03 - Bloco do Nana

02/03 - Camarote Salvador

03/03 - Pipoca do Gigante

03/03 - Votuporanga/SP - Festival de Carnaval

04/03 - Recife/PE - Camarote Olinda

04/03 - Brasília/DF - Carnaval no Parque

05/03 - Bloco As Muquiranas

05/03 - Camarote Club

06/03 - Porto Seguro/Ba - Carnaporto Axémoi