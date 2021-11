Leokret: a primeira vereadora transsexual do Brasil

São 8.654 mototaxistas na Bahia, 908 deles em Salvador, de acordo com a Associação de Mototaxistas Profissionais do Estado da Bahia (Asmob). Até 2016, essa profissão não era regulamentada. Ou seja, zero direitos trabalhistas. Depois de muita polêmica, a sanção da lei que regularizou a categoria se deu após a apresentação do Projeto de Lei (PL) proposto pela ex-vereadora Leokret do Brasil, a primeira transsexual eleita no país.

No quarto episódio do Podcam, o primeiro podcast sobre a Câmara Municipal de Salvador, relembramos o processo de aprovação desse PL e os avanços que a regularização trouxe para a profissão.

Clique no player abaixo para ouvir o 4º episódio do Podcam:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Também falamos dos principais projetos apresentados por Leokret, mesmo que aprovados depois do mandato dela. Foram eles: a criação do Circuito de Carnaval Mãe Hilda de Jitolu, no bairro da Liberdade; do Dia da Favela, Subúrbio e Periferia; do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA); do Conselho Municipal LGBT e do Centro de Referência Municipal LGBT.

Além dela, conversamos com o presidente da Associação dos Mototaxistas Profissionais do Estado da Bahia (Asmob), Adailson Couto e o presidente do Conselho Municipal LGBT de Salvador, Walter Pinto Júnior.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* ou no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Castbox ou no Youtube. Acompanhe os conteúdos também pelo Instagram, Twitter e Facebook.

Ouça nos aplicativos de sua preferência:

Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.

Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.

Youtube:

Para ouvir diretamente no YouTube, clique aqui.

Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui. Para ouvir no Castbox, clique aqui.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Podcam

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do Correio, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho será feita no dia 23 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo jornalista e colunista do CORREIO, André Uzêda.