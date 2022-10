Leonardo Barros é palestrante na Agenda Bahia 2022; saiba quem é

Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo Barros é engenheiro ambiental e sanitarista pela Universidade Salvador. Possui vasta experiência na iniciativa privada enquanto responsável regional do setor ambiental de empresa multinacional, tendo atuado no que tange ao licenciamento, passivos ambientais, direito ambiental, gestão de projetos sociais e relacionamento com comunidades.

Já atuou como Consultor Ambiental em centenas de projetos e palestrante na área de regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas.

Sócio fundador e CEO da EKOA Educação, EDTECH que tem por objetivo capacitar profissionais para os desafios do ESG, sendo responsável pela formação de mais de 10.000 profissionais e impactando mais de 300.000 pessoas.

Como será a 13ª edição do Fórum Agenda Bahia?

No dia 18 de outubro acontecerá a 13ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo.

O evento acontecerá em formato híbrido e a parte presencial será no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). A interatividade continuará como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inova+, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições serão abertas nos próximos dias. Tudo será informado no jornal impresso, site www.correio24horas.com.br, aplicativo e redes sociais do jornal (@correio24horas).

O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons e Unifacs.