Leonardo comemora 23 anos de casado, e esposa dispara: 'traições, decepções'

Leonardo e Poliana Rocha comemoram nesta quarta-feira 23 anos de casamento. Para celebrar a data, o casal compartilhou um vídeo com diversos momentos dos dois nas redes sociais. Porém, o que acabou chamando a atenção foi a legenda sincera que a jornalista usou no post, em que cita que já foi traída pelo cantor.

"Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas... passei por decepções, traições, felicidades. Mas, enfim, consegui com muitas lutas segurar minha família, que hoje, para a glória do Senhor, está unida e feliz! Obrigada, meu Leonardo, por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira, que persevera e crê nos propósitos de Deus! Eu amo você", escreveu Poliana, que usou ainda as hashtags "23 anos de casados" e "não é para qualquer um".