Leonardo não convida filhos para aniversário e cria climão na família

Mesmo tendo uma mansão e uma fazenda gigante, a Talismã, em Jussara, Goiás, o cantor Leonardo não estaria muito disposto a chamar os diversos filhos que tem para a comemoração dos seus 59 anos, que completou nesta terça-feira (26).

No aniversário, entre os convidados, estavam os filhos Jéssica Costa e Zé Felipe, a nora Virgínia Fonseca, que levou a mãe, Margareth Serrão, além de outros parentes.

No entanto, o filho Pedro Leonardo e a esposa, Thais Gebelein, não foram convidados para a comemoração. Segundo a moça, eles nem sequer sabiam da festinha. "A gente não foi pra fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração", disse nos stories do Instagram.

Para tentar amenizar, ela comentou que estava longe de Goiás, mas que desejou toda felicidade do mundo ao sogro: "Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. Desejamos tudo de melhor para o Leo. Eu já postei mais cedo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É sorriso, é muito gostoso, mas nem sempre a gente consegue [estar junto]".

"Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde pra ele ficar aqui com a gente muitos e muitos anos e a gente ter sempre a oportunidade de sorrir ao lado dele".

Além de Pedro Leonardo, os outros filhos do artista também não estiveram no evento, são eles: Pedro Leonardo, João Guilherme, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e Monyque Isabella.