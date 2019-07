Lesionado, Iago desfalca o Bahia no próximo mês

O atacante Iago vai desfalcar os treinamentos do Bahia por aproximadamente 30 dias. Esse é o tempo previsto para o jogador de 23 anos se recuperar de uma fissura no tornozelo esquerdo. O atleta se contundiu durante o jogo-treino realizado no último sábado (29), no Fazendão. Sem precisar passar por cirurgia, o atleta iniciou o tratamento conservador na segunda-feira (1).

Contratado em janeiro, Iago não se destacou dentro do elenco tricolor no primeiro semestre da temporada. Ele vestiu a camisa do Bahia em oito jogos. Foi titular em quatro oportunidades, todas pelo Campeonato Baiano, único campeonato em que balançou a rede, no triunfo por 3x1 contra o Vitória da Conquista, no dia 17 de fevereiro.

Ele não estreou na Série A, mas ficou como opção no banco em quatro rodadas da competição, a última delas contra o Internacional, antes da pausa para a Copa América. O atacante está emprestado ao Bahia até dezembro.

O Bahia volta a jogar no dia 10 de julho, quando enfrenta o Grêmio no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15.