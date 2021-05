Lesionado, Vico está fora da estreia na Série B do Brasileiro

Rodrigo Chagas não poderá contar com um de seus homens de frente no começo da Série B do Campeonato Brasileiro. A lesão na coxa do atacante Vico foi confirmada e a previsão é que ele passe um mês afastado para realizar tratamento. Com isso, ele deve ficar fora dos primeiros seis jogos do torneio nacional.

O Vitória estreia contra o Guarani, na sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Sem Vico, o treinador realizou nesta segunda-feira (24) mais um treinamento preparatório na Toca do Leão. As atividades contaram com quebra de linha ofensiva e enfrentamento com finalização. Ao final, Rodrigo Chagas comenadou um tático.

O lateral direito Gabriel Inocêncio, que passou por cirurgia no joelho na útima sexta-feira (21), está em reabilitação e já caminha sem o apoio de muletas. “Estou me sentindo bem, ansioso para voltar a jogar e ser útil ao Vitória”, afirmou o jogador ao site oficial do clube.