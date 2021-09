Letícia Bufoni posa em frente ao novo carro avaliado em R$ 3,7 milhões

A skatista mundialmente famosa Letícia Bufoni não esconde sua paixão por carros esportivos, ela é dona de uma Land Rover Discovery Sport e um Audi R8, além de outros carros e motos. Agora, um novo item entra para a sua coleção: uma McLaren 720S.

No Brasil, este modelo, se for 0 km, é encontrado por R$ 3,7 milhões. Na cor Volcano Yellow, o carro foi personalizado com um custo extra pela a MSO, divisão de personalização da McLaren.

Nas redes sociais, ela exibiu o novo carro que chamou de “brinquedinho”.

No último sábado (18), a skatista revelou uma novidade da sua paixão por carros e contou sobre a modalidade do drift. “A hora chegouuuu! Muito feliz em apresentar o meu carro de drift pra vocês! Foram vários meses de montagem e ansiedade”, comentou em post no Instagram.