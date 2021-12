Letícia nega romance com Jonathan, mas Sarah Poncio diz ter provas

A atriz Letícia Almeida negou viver um romance com o ex-cunhado e pai da sua filha, Jonathan Couto. O assunto surgiu depois que Sarah Poncio afirmar que Jonathan, com que era casada, estaria novamente envolvido com Letícia, na madrugada desta terça-feira (7).

Em uma série de stories, Letícia negou a fala de Sarah e disse que só fala com Jonathan por conta da filha dos dois, Madalena, de 3 anos.

Em 2018, Saulo Poncio, irmão de Sarah, descobriu que não era pai da filha de Letícia. Na época, Letícia e Jonathan, que era casado com Sarah, admitiram que ele era o verdadeiro pai da criança.

Saulo e Letícia terminaram na época. Sarah desculpou Jonathan e eles seguiram casado, tendo três filhos, mas o relacionamento acabou esse ano.

"Há anos, estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nunca soube me posicionar e permiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas", escreveu Letícia. "O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa".

Ela negou viver um relacionamento amoroso com ele. "Eu não tenho, rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada", escreveu.

Sarah rebateu as falas da ex-cunhada em comentário de um post sobre o caso. Ela disse ter provas do relacionamento de Letícia e Jonathan.

"Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento", escreveu. "Ela gosta de estacionamento, né? Ó vidro fechado e o som tocando baixo'. Se quiser, tenho foto também", acrescentou. Essa fala ainda faz referência a um suposto envolvimento de Letícia com Juliano Laham, que teria sido descoberto pela namorada do ator ao ver nas câmeras de segurança de um prédio.