Levantamento aponta influência de Michelle Bolsonaro e Janja nas eleições

A nova pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta última quarta-feira (17), mostrou o impacto da primeira-dama Michele Bolsonaro e a Janja na influência de votos dos eleitores para o cargo de Presidente.

Michele Bolsonaro tem cerca de 57% do conhecimento do público e apenas 20% conhecem a esposa do ex-presidente (PT).

A maior diferença ficou por conta do eleitorado evangélico. A socióloga Janja foi bem avaliada por apenas 7% dos religiosos, enquanto a mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 52%.

Já entre os católicos a distância é menor, 27% acham que Michelle tem uma boa imagem, e 12% de Janja.

Mesmo com a distância de escolhas sobre as duas, a pesquisa mostra que a reputação delas, em geral, não é levada em consideração na hora de escolher o candidato e votar no primeiro turno.

Não sofre influência

Michele Bolsonaro: 77%

Janja: 81%

O levantamento escutou 1.500 pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 12 e 15 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.