Lexa e equipe são assaltadas no Rio: 'trabalho e reconquisto tudo'

A cantora Lexa usou os stories do Instagram nesta terça-feira (13) para desabafar sobre um assalto que sofreu com a equipe, no Rio de Janeiro. A artista disse que usou o celular da mãe para conseguir se comunicar com as pessoas, inclusive dar satisfações nas redes sociais.

"Fui assaltada na altura do Barra Shopping e meu staff também. Levaram meu celular, levaram tudo! Na hora quis me comunicar com alguém porque não lembrava de nenhuma das minhas senhas na internet. Ainda bem que consegui recuperar meu Instagram", relatou.

A funkeira relatou que conseguiu recuperar as senhas e contas virtuais com a ajuda de amigos. Do ponto de vista emocional, ela afirma que ficou abalada.

"Está tudo bem, eu trabalho e reconquisto tudo de novo. É chato todo o estresse emocional que a gente passa nessa situação, mas bola pra frente", finalizou.