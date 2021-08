LG XBOOM Go PK7 é boa pedida para festas pequenas

O aumento da vacinação causou uma pequena abertura nas medidas de isolamento social. Nada de festas gigantescas, bebedeiras ou baladonas até altas horas. Mas já dá pra se divertir com alguns poucos amigos ou numa festinha de aniversário, controlada e com observância de protocolos (álcool em gel, distanciamento e todo mundo vacinado, de preferência).

Para uma festa não tão grande, a LG XBOOM Go PK7 é uma ótima opção. A caixinha da marca coreana conta com potência de 40W RMS, codificador APT-X HD - que permite ouvir músicas via Bluetooth sem perda de qualidade sonora, segundo a LG - e resistência até a jatos d'água (só não vá jogar na piscina, viu?).

A LG, que teva parceria da Meridian no desenvolvimento, chama a atenção para Enhanced Bass e os woofers laterais, com indicativo dos graves potentes do aparelho, mas não é bem assim. Os graves são bons, mas não são daquele jeito que muitos amantes de música eletrônica ou até funk gostam. Isso não quer dizer que não há qualidade sonora. Pelo contrário, há. Apenas, se sua opção for por aparelhos que valorizem bastante os graves, o PK7 talvez te decepcione.

Por outro lado, outras características são bem legais. Começando pela durabilidade da bateria, que pode passar de 24h se as luzes estiverem desligadas e volume não tão alto. As luzes são legais, dão um quê a mais na caixinha e, em ambientes menores (como é o indicado para sua utilização) podem dar um tchan a mais na festa.

O PK7 é bem fácil de transportar, graças às suas alças, e bem estável quando posicionado em superfícies planas. Conta com viva-voz integrado e possível controlar as músicas por comando de voz. Com o app da LG, não é preciso nem chegar perto dele para controlar os diversos modos das luzes ou playlists de músicas. Ela ainda conta com uma entrada auxiliar P2 e um modo que a conecta a outras caixas para tocarem juntas.

Chegamos à pergunta essencial: vale à pena? Depende do preço. A PK7 foi lançada por mais de R$ 1.000, o que deixaria sérias dúvidas em comparação com algumas concorrentes que, se a preferência por pela qualidade de som, se saem melhor. Mas por um valor abaixo de R$ 1.000, ela já começa a valer à pena. Sem dúvida, a bateria e a resistência à água são diferenciais, exatamente, por não tirar preocupação. Para saber onde achá-la, é só ir até a página da LG.