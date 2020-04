Liberdade ganha Unidade de Acolhimento com capacidade para 80 pessoas em situação de rua

A população em situação de rua de Salvador tem à disposição mais uma Unidade de Acolhimento Emergencial ofertada pela prefeitura durante o período da pandemia do novo coronavírus. Desta vez, o bairro escolhido para a instalação do equipamento foi a Liberdade. O imóvel foi requisitado admnistrativamente pela gestão municipal e repassado para a administração da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). A capacidade do espaço é de 80 pessoas.



Antes, o local funcionava como um motel. Agora, o imóvel que estava desativado servirá para acolher pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A iniciativa é mais uma do conjunto de estratégias já adotadas pela administração municipal para oferecer apoio às pessoas mais vulneráveis à covid-19.

A inauguração ocorreu na manhã desta quarta-feira (15) e contou com as presenças do prefeito ACM Neto, do vice Bruno Reis e da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Ana Paula Matos.

A nova unidade da Liberdade acolherá, inicialmente, 44 homens e 36 mulheres, segundo a titular da Sempre. Em relação à população feminina, o número de abrigados pode dobrar, caso ela tenha filhos.

“Vamos ter incialmente as 80 vagas, que podem ser ampliadas a depender se as mulheres acolhidas tiverem filhos. Nosso objetivo é que, quando acabar essa crise, eles possam receber o auxílio aluguel, alugar a própria casa e conseguir um emprego, como temos feito com outros acolhidos", afirmou Ana Paula Matos.

Segundo o prefeito, a orientação é de que a Sempre continue com o esforço de requisitar hotéis e motéis desativados para transformá-los em mais unidades de acolhimento. A prioridade é para imóveis localizados na região central da cidade, para facilitar o deslocamento dessas pessoas.

"Graças a um grande esforço, nós conseguimos, em menos de um mês, propiciar essa quantidade de vagas para as pessoas em situação de rua. A minha orientação é que a gente continue esse esforço procurando mais unidades como essas a fim de promover o aluguel do imóvel e permitir que ele seja utilizado para o objetivo do acolhimento. O melhor caminho nesse momento é o acolhimento. Vamos oferecer quartos confortáveis, materiais de higiene e alimentação, além de atendimento médico e psicossocial. As pessoas que aceitarem o acolhimento terão sua saúde muito mais protegida e estarão muito menos vulneráveis ao coronavírus", garantiu Neto.

Recentemente, a prefeitura já havia adotado medidas emergencias para proteger e dar suporte à população de rua, como a instalação de lavanderia móvel, distribuição se alimentação e quentinhas. A estimativa é de que, em breve, consultórios móveis também começarão a fazer parte do conjunto de ações, com acompanhamento médico de maneira volante.

A prefeitura vai inaugurar nas próximas semanas mais duas unidades: uma em Coutos, no Subúrbio Ferroviário, com capacidade para 50 vagas, e a outra na Cidade Baixa. Com isso, A quantidade de vagas ofertadas poderá chegar a 926.