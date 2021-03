Libras na Linha de Frente: curso da Católica é oferecido de graça a profissionais de saúde

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito e on-line de Libras (língua brasileira de sinais) voltado para profissionais da área da saúde. A especialização é oferecida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Serão 40 vagas para o minicurso Libras na Linha de Frente.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o link e preencher as informações solicitadas. Terão preferência profissionais formados e estudantes da área da saúde de todo o Brasil. A meta é facilitar o entendimento e a comunicação entre profissionais que atuam no combate à Covid-19 e pacientes surdos.

O curso começa hoje (29) e se estenderá até o dia 2 de abril, sempre às 17h, com duração de uma hora e meia por encontro. As aulas são dadas por Alexsander Pimentel, professor, tradutor e intérprete de Libras. Quem tiver, no mínimo, 75% de presença ganhará certificado de participação.

A iniciativa é de acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde da universidade, que participam do projeto Unidos pela Saúde, desenvolvido por mestrandos e doutorandos em conjunto com profissionais de saúde voluntários e estudantes de outras instituições. O projeto tem como foco principal levar informações de cuidados de saúde à população em geral de maneira acessível e adaptada às pessoas com deficiências.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil