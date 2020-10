Licitação da Fiol será adiada novamente

Só no ano que vem... (Será?)

Mesmo não sendo ele o culpado pelas más notícias, o secretário Nacional de Transportes Terrestres Marcello da Costa Vieira jogou um balde de água em quem espera ansiosamente a implantação do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). A licitação da obra entre Ilhéus e Caetité, que estava prevista para novembro, deve ficar mesmo para o ano que vem, avisou durante a participação em um encontro com representantes da indústria baiana. E isso, se o processo for destravado no Tribunal de Contas da União (TCU), onde está desde o ano passado. Perguntado sobre quem estaria trabalhando para impedir a conclusão do projeto, respondeu a lá Jânio Quadros: "Não sei, talvez forças ocultas". Segundo ele o processo no TCU está sendo de fato mais lento que o usual. "Isso nos preocupa, tivemos dezenas de reuniões com os técnicos, entendemos que os projetos sempre saem melhores do que entraram do TCU, então a contribuição técnica deles é relevante, muito importante, mas não deveria caber um prazo tão longo assim", disse. A última recomendação do TCU, de impedir a participação empresas que já tem outras concessões ferroviárias, como a Vale, foi rejeitada pelo Ministério da Infraestrutura, disse Vieira.

Foco na Fiol I

O presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, destacou a necessidade de foco na conclusão do primeiro trecho da Fiol. "Eu tenho plena convicção de que em quatro anos de funcionamento da Fiol I e II, ela vai ter que ser ampliada porque produtos para isso, nós temos", disse. "É por isso que eu pergunto, a quem interessa a Fiol não sair?", questionou. "Qual é o interesse que está por detrás dessa postergação? A Bahia está nessa luta há dez anos. O governo (federal) já investiu alguns bilhões e o minério está lá parado", reclamou. "Vamos nos render a essa sabotagem contra o desenvolvimento, não só da Bahia, mas do Brasil? Não adianta ter Fiol VII, se não tiver a Fiol I". O governo federal tem demonstrado grande entusiasmo em relação à Fiol e trabalhado em avanços nos demais trechos, mas a Fiol I está nas mãos do TCU.

Tidelli amplia

A Tidelli, especialista em móveis para ambientes externos, deu início a segunda fase das obras de expansão da fábrica em Salvador, no bairro Moradas da Lagoa. Em 2019, a unidade industrial já tinha passado de 8 mil mestro quadrados (m²) para 10 mil m². De acordo com o presidente da empresa, Luciano Mandelli, a expansão atende uma demanda do mercado nacional e internacional. “A previsão é finalizar a obra em fevereiro de 2021. O resultado final será uma fábrica com 12 mil m² e capacidade de produção 30% maior”, informa Mandelli. As mudanças vão gerar 60 novos postos de trabalho. Em 2019, a empresa faturou R$ 52 milhões, 9,5% a mais que em 2018. Atualmente, possui 402 colaboradores.

Expansão

O Outback Steakhouse está ampliando a presença na Bahia. No dia 20 de outubro será inaugurada a terceira filial no estado, em Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia. Quase 100 oportunidades de emprego foram geradas com a abertura que ocorrerá com todos os protocolos e atendendo rigorosamente as determinações de higiene e cuidados com seus clientes e colaboradores. A rede já tem duas lojas por aqui, uma no Shopping da Bahia e outra no Shopping Barra. A nova unidade será a 106ª a ser inaugurada o país, se juntando às outras seis que abriram em 2020.

Marketplace de soluções

A TIM está lançando o primeiro Marketplace IoT do Brasil (marketplaceiot.tim.com.br). A companhia é a primeira operadora a disponibilizar num único espaço seu portfólio de ofertas de soluções de internet das coisas que complementam os serviços de conectividade voltados para as verticais Indústria 4.0, Agronegócio, Cidades Inteligentes e Utilities.

Apae Salvador

A pandemia atingiu em cheio as entidades sociais. A Apae Salvador registrou uma redução de 40% na captação de recursos desde março, com riscos de comprometer os investimentos de R$ 4 milhões da entidade no novo complexo de saúde, previsto para ser inaugurado este ano, na Pituba. A nova unidade vai trazer redução de custos com aluguel de espaços, centralizar os atendimentos e modernizar a infraestrutura. Somente em 2019 a Apae Salvador atendeu mais de 340 mil pessoas, além de realizar 178 mil testes do pezinho. Com a nova unidade, a diretoria espera ampliar em 30% o atendimento em reabilitação. Para colaborar basta acessar www.apaesalvador.org.br.