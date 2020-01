Licitação para construção da Ponte Salvador-Itaparica é concluída

A licitação do consórcio que vai construir a Ponte Salvador-Itaparica foi homologada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (24). O próximo passo é a assinatura do entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), previsto para março. Depois disso, o consórcio terá um ano para elaborar o projeto e outros quatro para executar.

A gestão e administração da ponte terá duração de 30 anos. O investimento será de R$ 5,4 bilhões e o aporte do estado será de R$ 1,5 bilhão. Com a obra, a previsão é que sejam gerados sete mil empregos durante a construção do equipamento. “A ponte não é apenas um vetor de ligação entre Salvador e Itaparica, mas está sendo considerada como um vetor de desenvolvimento para o estado da Bahia”, afirma Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura.

Ela terá 12,3 km de extensão e está inclusa no Sistema Viário do Oeste, que também contempla a implantação dos acessos ao equipamento em Salvador.

Na capital, esses acessos serão por túneis e viadutos, e em Vera Cruz, com a ligação à BA-001, junto com uma nova rodovia expressa. Haverá ainda uma interligação com a Ponte do Funil, que também será revitalizada.

Segundo o governo, a construção da ponte encurtará o tempo de deslocamento em cerca de 100 quilômetros, beneficiando de imediato 250 municípios e 10 milhões de pessoas das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo Sul.

O consórcio Ponte Salvador Itaparica é formado pelas empresas China Railway 20 Bureau Group Corporation – CR20; CCCC South America Regional Company S.Á.R.L – CCCC SOUTH AMERICA e China Communications Construction Company Limited – CCCCLTD.

Leilão

O consórcio venceu o leilão que foi realizado em dezembro do ano passado. A comissão de licitação, integrada por representantes das secretarias de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Casa Civil, recebeu o material que foi analisado pela B3, empresa especializada no mercado financeiro. Na ocasião, foram avaliadas as garantias das propostas, as propostas econômicas escritas e os documentos de qualificação.

A licitação foi acompanhada pelo governador Rui Costa, pelo vice-governador João Leão e pelos secretários de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti e da Casa Civil, Bruno Dauster.

Ação na Justiça

Mas nem tudo é festa em Itaparica por conta da construção da ponte. Dois dias antes do leilão, a Defensoria Pública da Bahia entrou com ação civil pública contra o Estado da Bahia por suposto abuso de poder e pediu que o leilão fosse suspenso.

A ação, que tramita Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Itaparica, ainda não teve decisão. A Defensoria entrou com a ação após ser provocada por moradores de Itaparica, que se queixam de não terem sido ouvidos sobre a construção da ponte.

Presidente da União de Moradores de Bom Despacho (distrito de Itaparica) e conselheiro do Conselho Municipal das Cidades de Itaparica, Cledson de Oliveira Cruz diz não ser contra a obra da ponte, mas que seja respeitado o direito de as pessoas serem ouvidas e informadas sobre os impactos que a obra causará na região.

“De cerca de 65 mil moradores que há na região, vai para mais de 300 mil com a construção dessa ponte, então ocorrerão grandes mudanças. Tem que ouvir as marisqueiras, pescadores, pessoas que moram em área de vegetação nativa”, falou.